Sober curious -ilmiö on parasta, mitä suomalaiselle alkoholikulttuurille on tapahtunut

Maailmanlaajuinen sober curious -ilmiö kannustaa vähentämään alkoholinkäyttöä niin kuin itselle parhaiten sopii. ”Kyllähän jokainen nyt yhden voi ottaa” – voi, mutta ei tarvitse.

Aamulehti

Kävin tamperelaisessa anniskeluravintolassa ystäväni kanssa. Hän oli autolla. Otin viiniä, hän valitsi holittoman drinkin. Se maistui aivan takavuosien Solero-mehujäältä. Innostuimme maistelemaan alkoholittomia drinkkejä, ja oma rentoutumiseni (humalahakuisuuteni) jäi taka-alalle.

Sober curious -ilmiö on osaltaan lisännyt alkoholittomien juomien kysyntää ja tarjontaa. Liike kannustaa kyseenalaistamaan alkoholin normatiivisen, syvään juurtuneen aseman suomalaisessa arjessa ja juhlassa. Samalla se patistaa katsomaan peiliin ja pohtimaan, onko oma alkoholinkäyttö terveellä pohjalla.

Kun lopettaa juomasta vain juomisen ilosta, sitä huomaa, että saunakaljat, drinkit ja kilistelyjuomat on helppo nauttia myös alkoholittomasti.

Nuoret ikäpolvet eivät kännää enää samaa tahtia kuin vanhempansa. Toisaalta myös me nuoret aikuiset, jotka olemme ottaneet ensikosketuksen väkijuomien maailmaan lukiobileissä, olemme dokanneet tarpeeksi. Opiskeluvuosien alkoholinhuuruiset tapahtumat, aamuhumalan siivittämät kävelyt jatkoilta kotiin repeytyneissä sukkahousuissa – ne ovat pyyhkineet kännin glamourin.

Ensihuuma on mennyttä, jäljellä tasainen arki tutun kumppanin kanssa. Nyt voi kysyä itseltään, tahtooko elää kännin kanssa loppuelämänsä vai pysyisikö suhde mielekkäämpänä, jos pitäisi vaihtoehdot auki.

Sober curious tarkoittaa sitä, että voi olla kiinnostunut raittiudesta. Käsite ei sisällä oletuksia sitoutumisesta. Jos juot, et petä itseäsi tai vakaumustasi. Mutta jos et juo, voit tuntea voittaneesi itsesi.

Kun joskus tekee mieli ottaa minttukaakao tai juoda loman kunniaksi seitinohut humala, mikään ei mene pilalle. Jollekin vähentäminen tarkoittaa totaalikieltäytymistä, toiselle erikoisoluisiin tai hyviin viineihin keskittymistä ja kolmannelle bileiltojen tai alkoholiannosten määrän vähentämistä.

On hölynpölyä, että pitää juoda itsensä pohjalle, ennen kuin voi lopettaa. Riittää, että kärsii darramorkkiksista tai ei pidä alkoholin vaikutuksesta. Se on depressantti, joka lisää masentuneisuutta ja ahdistuneisuutta, mikä on jo yksin hyvä syy pistää korkki kiinni – edes silloin tällöin.

Vaikka itse vähät välittäisi sober curious -ilmiöstä, tulee kunnioittaa muita. Ennen kuin kysyt, miksi joku ei juo, perustele hänelle, miksi sinä juot.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.