Kuukausien välisessä kisassa nyt vallitseva aika ei aina juhli suosikkina. Sillä on kuitenkin lahjansa.

Aamulehti

Kun ihmiset listaavat lempikuukausiaan, lokakuu lienee häviäjien joukossa. Se kun ei helli kesäihmisiä, eikä innosta talviurheilijoita. Vielä ei odoteta joulua, mutta kesäriemutkin ovat jo muisto vain. Lokakuu on luopumisen ja lepoon vaipumisen aika, jolloin ainakin melankoliaan taipuvaisia koetellaan.

Kauneus on kuitenkin katsojan silmässä, ja tässäkin kuussa on paljon hienoa. Nyt on aika nauttia kunnon kontrastista valoisan ja pimeän välillä, sopivan viileästä ilmasta ja kypsäksi ehtineen luonnon lahjoista.

Tässä siis 12 hienoa asiaa, jotka ovat ympärillämme juuri nyt. Mistä sinä ilahduit tänään?

1. Satokauden herkut. Kaaleja, sieniä ja kurpitsoita, marjoja ja juureksia löytyy joka hyllyltä. Some on jo kauan ollut suppilovahveroita pullollaan.

2. Pikkuvalot. Kodin pikkulamput pääsevät nyt oikeuksiinsa. Sisällä on kotoisaa, kun ulos laskeutuu pimeä. Rohkeimmat ripustavat jo pihavalot tuikkimaan. Katuvalojen valaisemat kadutkin ovat mystisen kauniita illalla.

3. Villapaidat. Neule on taas sopivan lämmin valinta. Muutenkin vaatteet ovat taas lempeän paksuja ja pehmeitä kesäretaleiden jälkeen.

4. Langat ja puikot. Nyt on juuri oikea aika aloittaa neuletyö. Villasukat pääsevät valmistuessaan suoraan käyttöön.

5. Värit. Oranssina hehkuvat kurpitsat ja keltaisena loistavat lehdet antavat koko kuukaudelle ominaisvärin. Kohta on taas kekri ja halloween.

6. Piha-asetelmat. Puiden ruska kaunistaa maiseman ja myös ihmiset innostuvat taas laittamaan lyhtyjä ja kanervia pihamailleen. Runsaat ovikranssit ja asetelmat tuntuvat kesän jälkeen uusilta ja raikkailta.

7. Ehjät viikot. Syysloma katkaisee työputken, mutta muuten viikot ovat ehjiä ja selkeitä ilman jatkuvia arkeen osuvia vapaapäiviä.

8. Jälleennäkeminen. Monella työpaikalla palaillaan vähitellen lähitöihin. Ystäville on muutenkin enemmän aikaa, kun kesämökit on laitettu talviteloille.

9. Koti-illat. Nyt on aika katsella kaikki syksyn uutuussarjat televisiosta ja suoratoistopalveluista. Pimeä huone antaa hyvän kontrastin valoisalle tv-ruudulle.

10. Kaupungin ilot. Elokuvat, teatterit, ravintolat ja kaikki muut kaupunkien ilot loistavat kutsuvina luontoelämysten jälkeen.

11. Heijastinten välke. Iltalenkillä voi ihailla tumman sinistä taivasta, mutta vielä ei palele. Jos kulkee ohi kasvimaan, saattaa nähdä sinnikkäimpiä syyskukkasia vielä loistossaan.

12. Lehtimatto. Maahan sataneet keltaiset vaahteran lehdet tekevät kaikesta niin värikästä, että ankeakin aamu piristyy kohti bussipysäkkiä lompsiessa.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.