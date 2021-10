Kun on työkseen tarkistellut asioita 15 vuotta, on oppinut, että verkossa yritetään huijata koko ajan. Se voi kuulostaa harmittomalta, mutta ei ole sitä, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Heidi Pesonen.

Harvoja ovat viikot, jolloin ei joku John Smith pyytäisi sosiaalisessa mediassa kaveriksi tai haluaisi seurata. Ja ei, se ei johdu siitä, että meillä olisi yhteistä historiaa. Tuskin tulevaisuuttakaan.

Melkein yhtä usein joku tarvitsee apua perintönsä tuhlaamisessa ja jatkuvasti pankini uhkailee sähköpostissa, kuinka tili menee sulki valitomasti ellen toimi heti.

Se voi kuulostaa harmittomalta, mutta ei ole sitä.

Synkkä esimerkki valheellisen tiedon levittämisestä koettiin Tampereella elokuussa, kun verkossa levisi väite, että lapsia olisi viety koronan joukkorokotuksista ambulanssilla sairaalaan. Väite oli perätön. Ilmeisesti tarkoituksena oli pelotella lapsia ja nuoria, mikä on käsittämättömän alhaista.

Lastenoikeusjärjestö Plan International selvitti vastikään internetin mis- ja disinformaation vaikutuksia tyttöjen elämään. Misinformaatio on väärää tietoa, jota jaetaan epähuomiossa, disinformaatiota tahallaan.

Tutkimukseen osallistui yli 26 000:ta tyttöä ja nuorta naista 33 maasta, mukana tuhat suomalaista. Kävi ilmi, että valtaosa vastaajista tuntee vakavaa huolta verkossa leviävästä väärästä informaatiosta ja viidennes on sen takia huolissaan turvallisuudestaan. Sillä on vaikutusta myös tyttöjen mielenterveyteen. Turvallisuusuhkia ovat esimerkiksi valeprofiilit ja -tapahtumat sekä epäluotettavat terveysvinkit.

Demokratian kannalta huolestuttavaa on, että kaikista vastaajista viidennes ja suomalaisista kuusi prosenttia on alkanut epäillä vaalituloksia valheellisen informaation yleisyyden vuoksi. Vastaajista joka viides ja Suomessa lähes joka kymmenes kertoo lopettaneensa yhteiskunnalliseen keskusteluun osallistumisen verkossa mis- ja disinformaation vuoksi.

Lasten ja nuorten mediakasvatuksen lisääminen on yksi ratkaisu, mutta ei yksin riitä.

Valheiden kitkemiseen on syytä ryhtyä kaikkien toimijoiden politiikasta verkkomaailman jättiläisiin. Viimeksi mainituista Facebook on ollut otsikoissa sen entisen työntekijän Frances Haugenin tuotua julkisuuteen yhtiön toimintatapoja. Haugen on sanonut Facebookin vahingoittavan lapsia ja nuoria, minkä yhtiön toimitusjohtaja Mark Zuckerberg on kiistänyt.

Kauan ennen kaupallista internetiä syntyneenä on vaikea edes hahmottaa, millaista on kasvaa keskellä verkon informaatio- ja disinformaatiotulvaa. Miten opetella tuntemaan ja ymmärtämään yhteiskuntaa, maailmaa, itseä ja toisia, jos mihinkään ei uskalla luottaa?

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.