Tampere juhlii parhaillaan 242-vuotispäiväänsä, ja samalla voimme itse kukin juhlistaa yhteiskunnan avautumista pandemian jälkeen, toivottavasti pysyvästi. Nykytilanteeseen pääsemisessä meitä ovat auttaneet samat asiat kuin monissa muissa kriiseissä: luja ammattilaisten työ, vankat yhteiskunnan perusrakenteet, tiede ja tutkittu tieto sekä kansalaisten sinnikäs kyky sietää poikkeusoloja ja noudattaa ohjeita, joiden epämiellyttävyys hyväksytään taudin voittamisen hintana. Sanalla sanoen: olemme resilienttejä ja hoidamme asialliset hommat.

Samalla kun varovaisesti avaamme yhteiskuntaamme ja lisäämme liikkumistamme, voimme hetkeksi astua epämukavuusalueelta mukavuusalueelle ja olla mahdollisimman ylpeitä kotipaikastamme.

Tampereella on käynnissä varsinainen supervuosi: raitiotie saatiin käyntiin loppukesällä, Kannen areena valmistuu joulukuussa, jääkiekon MM-kisat ovat ensi keväänä kotikisat. Kun kehitystä katsoo muutaman vuoden taaksepäin, siluettiin ovat piirtyneet hotelli Torni, kerrostalo Luminary, Ratinan kauppakeskus. Tuoreimmat eteenpäin menemisen valopilkut ovat paikallisten teknologiayritysten pörssilistautumiset. Kehitys ei ole vain taloja tai yritystoimintaa vaan korkeakoulujen yhdistymistä, globaalia huippututkimusta, maailmanluokan kulttuurituotteita. Kun vielä urheilussa Manse PP toi kaupunkiin historiallisen suomenmestaruuden, olemme siipi-, teatteri-, jääkiekko- ja saunapääkaupungin lisäksi nyt myös pesäpallopääkaupunki.

Tamperelaista ja pirkanmaalaista tekemistä on leimannut se, että hämäläinen hitaus on vain näennäistä ja tosiasiallisesti meiltä puuttuu empiminen: asiat vain tehdään. Useimmat meistä ovat nähneet, millaisen reaktion kaupunkimme ilme saa aikaan ihmisessä, joka ei ole muutamaan vuoteen vieraillut. Saamme usein vastata kysymykseen, miten teillä saadaan niin paljon aikaan. Ainoa puutteemme on tietty vaatimattomuus.

Oma osansa tamperelaisessa yrityshistoriassa on Aamulehdellä. Aamulehden ensimmäinen numero ilmestyi 3. joulukuuta 1881, kohta 140 vuotta sitten. Kuten moni muu perinteinen tamperelainen liiketoiminta, Aamulehti on historiansa aikana joutunut keksimään itsensä uudelleen: paperille painetusta lehdestä digitaaliseksi tuotteeksi, jota tehdään kannattavasti myös median murroksen jälkeen, yhä uusia sukupolvia palvellaksemme.

Syksyn mittaan Aamulehti juhlistaa merkkipäiväänsä ennen kaikkea juhlistamalla sitä joukkoa, jonka vuoksi se on olemassa: tamperelaisia ja pirkanmaalaisia ihmisiä, yrityksiä ja yhteisöjä. Lyhyesti sanottuna: yhteisömme menestys on meidän menestystämme. Aloitamme juhlat pyytämällä Teiltä, hyvät lukijat, ehdotuksia palkittaviksi pirkanmaalaisiksi teoiksi, jotka ovat lisänneet yhteistä hyvinvointiamme ja kehitystämme.

Kirjoittaja on Aamulehden vastaava päätoimittaja.