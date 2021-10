Miksi 60-vuotias ei kelpaa enää töihin? – ”Kunpa joku rohkenisi myöntää, että kysymys on vain iästä”

Netin keskustelupalstalta pisti silmään kysymys: ”Onkohan ikinä kukaan yli 60-vuotias työtön päässyt oikeaan työhön ja jos tällainen ihme on tapahtunut, oliko työ koulutusta vastaavaa vai jotain ihan muuta?”

Mitä oikeasti kuuluu esimerkiksi 60-vuotiaalle työttömälle, jolla on korkeakoulututkinnon lisäksi vakuuttava työhistoria ja kovat työhalut vielä moneksi vuodeksi?

Minäpä kerron. Esimerkkitapaukseni on 60-vuotias tamperelainen nainen, joka jäi pari vuotta sitten työttömäksi kahden yrityksen fuusiota seuranneen organisaatiouudistuksen yhteydessä. Kutsutaan häntä vaikka Kirsiksi.

Kirsi on hakenut lukuisia työpaikkoja, joiden vaatimukset hän täyttää mennen tullen. Vastauksissa hylkääminen esitetään jotenkin tähän tapaan: ”Katsomme, ettei osaamisesi tuo kaivattua lisäarvoa yrityksemme jo olemassa olevaan osaamiskenttään.” Huoh, mistäköhän kryptisten ilmaisujen käsikirjasta tuokin on kopioitu?

Kirsi on yltänyt haastatteluissa hopealle, mikä alkaa vähitellen syödä älykästä ja sitkeää naista. Hän tuntee olevansa ikäsyrjinnän uhri, sillä pienen raaputtamisen jälkeen kyllä haiskahtaa, että työpaikan saamisen esteenä on hänen ikänsä.

”Kunpa joku rohkenisi reilusti myöntää, että kysymys on vain ja ainoastaan iästä”, Kirsi toivoo. Hän ihmettelee, miksi jotkut yritykset mainostavat, että hakijan ikä on heillä valintakriteereissä alhaalla. Sen enempää ei voisi puppua puhua.

Kirsin työllistyminen on tyssännyt jopa siihen, että hänen työuraltaan löytyy yksi merkittävä tamperelainen yritys. Rekrytoija on päätellyt, ettei niin hienossa paikassa työskennellyt ihminen halua ”liata käsiään saveen”, innostua pienen firman hommista.

Antakaa mun kaikki kestää, kun toinen kuopii vieressä, että tekisi mielellään juuri niin samalla, kun antaisi firmalle kaiken osaamisensa, hyvät työelämätaitonsa sekä kykynsä ja halunsa oppia uutta.

Ikääntyneiden työllisyysaste on Suomessa muita Pohjoismaita alhaisempi. Yhtenä syynä on tietenkin se, että suomalainen järjestelmä on työntänyt ikääntyneet työttömät eläkkeelle sen sijaan, että heitä olisi houkuteltu jäämään työelämään.

Kirsin kaltaisia kuusikymppisiä ei tarvitsisi yhtään houkutella, kunhan töitä vain jostain löytyisi. Hän toivoo rekrytoijilta avarakatseisuutta ikään suhtautumisessa ja sen hoksaamista, että kuusikymppisen työ- ja elämänkokemuksella sekä sitoutumishalulla saattaisi olla oma tärkeä roolinsa kovaan draiviin keskittyneiden sähköjänisten maailmassa.

