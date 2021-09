Riittää kun yrittää parhaansa on klassinen elämänohje eri tilanteisiin. Perfektionistille tämä on vaarallinen ohjenuora, koska yrittämisessä ei yleensä ole ylärajaa. Aina voisi antaa vielä asteen enemmän. Burnoutit ovat liian usein seurausta tunnollisten ihmisten yliyrittämisestä.

Aina parhaansa yrittäminen ei vain riitä. Toisinaan on tilanteita, joissa joku muu on parempi tai tehtävä on lähtökohtaisesti mahdoton. Tällöin jonkun on osattava viheltää peli poikki ja puuttua tilanteeseen. Kuitenkin liian usein hyväksytään keskinkertainen suoritus ja toivotaan parannusta, eikä uskalleta tehdä välttämättömiä muutoksia.

Riittääkö esimerkiksi, jos toimitusjohtaja suoriutuu tehtävässään kouluarvosanalla kahdeksan, vai pitäisikö ottaa riski ja yrittää vaihtaa parempaan? Hyvä on usein este parhaalle.

Riman asettaminen on keskeistä myös lasten kasvatuksessa. Onko seitsemän sopiva numero kokeesta? Pitäisikö kehua vai kannustaa lukemaan enemmän kohti kiitettävää? Kymppien vaatiminen on kohtuutonta. Sekä koulussa että lasten harrastuksissa näkee toisinaan, kuinka vanhemmat ovat asettaneet riman epärealistisen korkealle jälkikasvun kykyihin nähden.

Urheilumaailmasta löytyy sairaita esimerkkejä siitä, kuinka vanhempien vaatimustaso on viety äärimmäisyyksiin. Golflegenda Tiger Woodsilla oli lapsena tunnussana, jolla olisi vapautunut isänsä armottomasta valmennusrääkistä. Sitä ei koskaan käytetty. Sana oli: Riittää!

Dopingpyöräilijä Lance Armstrongista kertova dokumenttielokuva The Program on karu kuvaus siitä, kuinka moraalilla ei ole merkitystä ja mikään ei riitä, kun vain voittamisella on väliä. Lopulta koko kulissi romahti. Samalla meni menestys, maine ja mielenterveys. Jälkikäteen voi kysyä, oliko sen arvoista?

Sopiva on aina subjektiivinen valinta. Se mikä riittää minulle, ei välttämättä riitä sinulle. Se mikä ulkopuolisesta näyttää liialliselta, voi toisen silmissä olla vielä vähäistä. Objektiivista ulkopuolista sopivuuden mittaa on mahdotonta antaa.

Jari Sarasvuo on osuvasti kiteyttänyt, että vähän liian vähän on paljon, paljon enemmän kuin vähänkin liian paljon. Eli ei niin paljon kuin on mahdollista, vaan niin vähän kuin on tarpeen. Mikään ei riitä, jos mieli haluaa aina vain lisää. Sopiva on mielentila.

Mikä sinulle riittää elämässä? Mihin olet tyytyväinen? Mitä sinulta puuttuu ja mitä vielä tarvitset? Mikä pitäisi olla palkkasi, jotta kokisit sen riittäväksi? Paljonko pitäisi olla säästössä, jotta et enää tarvitsisi lisää? Rajattomista mielihaluistaan pääsee irti vain ymmärtämällä olemassa olevan arvon. Loppujen lopuksi vähänkin voi olla paljon.

Kerran kirjailija Joseph Heller oli vieraana hedgesijoittajan hulppeissa juhlissa, jossa ystävä kertoi illan isännän tienanneen päivässä enemmän kuin kirjailija kaiken kaikkiaan suositulla kirjallaan. Tähän Heller vastasi osuvasti todeten, että hänelläpä on jotain, mitä isännällä ei tule koskaan olemaan: tarpeeksi.

Tero Luoma

Kirjoittaja on pääomasijoittaja ja omaisuuskirjailija.