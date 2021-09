Me muistamme hyvin yhtäkkiset, yksittäiset tapahtumat, kuten terrori-iskut, mutta koronapandemian yksityiskohdat voivat haihtua muististamme, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Hanna Haukijärvi.

Tänä syksynä on muisteltu menneitä yhdessä. Kun Aamulehti kysyi syyskuun alussa lukijoilta, missä he olivat syyskuun 11. päivän terrori-iskujen aikana vuonna 2001, saimme lukijoilta runsaasti yksityiskohtaisia muistoja. Kaikki tuntuvat muistavan valokuvan tarkasti, missä olivat, kun kuulivat iskuista.

Muistammeko me 20 vuoden päästä, missä olimme, kun Suomen hallitus julisti poikkeusolot keväällä 2020? Minä en muista edes nyt. Olinko töissä vai kotona? Ei hajuakaan.

YHDYSVALTALAINEN muistitutkija Henry Roediger sanoo, ettei koronapandemia jätä muistiimme yhtä vahvoja jälkiä kuin syyskuun 11. päivän terrori-isku. Hän on kertonut näkemyksistään muun muassa saksalaisessa Der Spiegel -lehdessä kesäkuussa 2020 ja yhdysvaltalaisessa Atlanticissa tämän vuoden toukokuussa.

Roedigerin mukaan koronapandemiasta puuttuu salamavalon lailla välähtävä muisto, joka liittyy dramaattisiin yksittäisiin tapahtumiin, kuten juuri terrori-iskuihin tai avaruussukkula Challengerin räjähtämiseen vuonna 1986. Suomalaisella tällainen muisto on esimerkiksi Estonia-laivan uppoaminen vuonna 1994.

Koronapandemia on sarja useita muistoja, jotka kaiken lisäksi ovat erilaisia eri ihmisillä. Siksi on vaikea sanoa tarkasti, missä järjestyksessä asiat tapahtuivat ja vastata ”missä olit silloin?” -tyyppisiin kysymyksiin. Toisilla koronamuistot tosin ovat väistämättä voimakkaampia kuin toisilla.

ROEDIGERIN väite tuntuu uskomattomalta: korvaavatko uudet, dramaattisemmat muistot koronamuistomme? Hänellä on vielä yksi peruste väitteelleen. Ylisukupolvisesta yhteisestä muististamme oli nimittäin haihtunut myös espanjantauti, pandemia, joka riehui ”vain ” sata vuotta aiemmin.

Kuinka moni tiesi, että se tappoi vuosina 1918–1920 usein toistuvan arvion mukaan yli 50 miljoonaa ihmistä, enemmän kuin ensimmäinen maailmansota? Roedigerin mukaan ei mennyt pitkään, kun ihmisten oli jo vaikea muistaa yksityiskohtia espanjantautipandemiasta. Tauti on palannut yleiseen tietoisuuteen vasta myöhemmin erilaisten epidemioiden yhteydessä, viimeksi koronapandemian.

Moni piti varsinkin koronavirusepidemian alkuaikoina päiväkirjaa, some on täynnä päivityksiä korona-ajasta ja digitaalisissa kotiarkistoissa on kansioittain koronakuvia. Muistuttaako jatkossa Facebook meitä tasaisin väliajoin koronakotoilusta ja kotimaan matkakohteista, joissa vierailimme? Ehkä tämä pandemia säilyykin muistoissamme, myös jopa yli sukupolvien. Se jää nähtäväksi.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.