Olisiko turvavälien vaatimus siirtynyt parketille ja muuttanut suomalaista tanssi-etikettiä? kysyy Aamulehden Arto Fröjd.

Koitti vihdoin sekin päivä, että pääsimme vaimoni kanssa oikein eläviin tansseihin. Edellisestä kerrasta taisi ollakin toista vuotta, mikä on inhimillisesti katsoen aivan liian kauan sitten.

Tanssithan olivat ihanat, hyvää musiikkia ja paljon iloisia tanssijoita, ei siitä sen enempää.

Ihmeellisintä kuitenkin oli se, että tanssi-illan aikana ei tullut ollenkaan törmäyksiä. Erilaisista tanssityyleistä ja -tasoista huolimatta kaikki mahtuivat parketille, huomioivat toisensa ja väistivät tarvittaessa.

Aiempien kokemusteni perusteella tämä on jotain aivan poikkeuksellista.

Olisiko korona saanut sittenkin jotain hyvääkin aikaiseksi? Olisiko turvavälien vaatimus siirtynyt sellaisenaan tanssilattialle ja muuttanut suomalaisen tanssi-etiketin?

Ehkä ei kuitenkaan. Taisi kyse olla kuitenkin paikallisesta tavasta. Nämä tanssit olivat maakuntarajan tuolla puolen, tunnetulla tanssilavalla Nurmijärvellä. Se taisikin olla syynä.

Pirkanmaalaisilla tanssilavoilla kun tunnutaan tanssittavan samalla tavalla kuin Tampereella ajetaan.

Otetaanpa tähän lyhyt kertaus. Vuonna 2008 kirjoitin seuraavasti: ”Jos joku sattuu seisomaan liikennevaloissa pysähtyneenä, tai joutuu muuten hidastamaan vauhtia edessä olevien autojen vuoksi, rysäytä vain täyttä vauhtia perään.

Jos toinen kaista etenee hitaammin, tunge nopeampana väliin. Jos hitaammat eivät ehdi alta pois, syyttäkööt itseään.

Jos lähellä on muita kulkijoita, ole kuin et heitä huomaisikaan. Sinulla on etuoikeus edetä juuri niin kuin itse haluat vain sen vuoksi, että olet niin etevä.

Ja takaperin voi aina liikkua varmistamatta onko takana ketään. Ei siellä kuitenkaan ketään ole. Ja silmiäkin on aikalailla turha pitää auki, kun ei kuitenkaan ole mitään nähtävää.

Ja jos jostain syytä muut eivät älyä väistää ja törmäät heihin, älä missään tapauksessa pyydä anteeksi. Syytä niitä joihin olet törmännyt.”

Jostain syystä tämä tamperelainen tanssi- tai liikennetapa näkyy Pirkanmaalla. Tamperelaisista tanssiravintoloista Seurahuone ja Hämeensilta ovat vain kaukaisia muistoja ja Hepokatin tanssitkin ovat olleet historiaa jo vaikka kuinka kauan. Onneksi Tessun tanssikeskuksessa kausi taas käynnistyi viikonvaihteessa.

Kolumnin lopussa tulisi tietysti olla opettava ja ratkaisuja tarjoava osuus.

Kai se on tällainen. Ota muut huomioon. Hidasta ja väistä. Huomaa, että toisen etu voi joskus ajaa oman edun ja kiireen edelle. Sekä tanssilattialla että liikenteessä.

Kirjoittaja on Aamulehden printin uutispäällikkö.