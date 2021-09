”Vaikka aikuinen ei tee läksyjä lapsen puolesta, se ei tarkoita, etteikö hänen tukeaan tarvita läksyihin liittyvissä asioissa”, kirjoittaa Aamulehden tuottaja Elina Laurila.

– Tuliko läksyjä?

– Tein ne jo.

Tämä keskustelu perheessämme käydään isomman koululaisen kanssa melkein joka päivä ja tähän se useimmiten jää. Emme katso tehtäviä läpi, ellei lapsi itse halua näyttää niitä ja toivo tarkistamista tai apua.

Pienemmän koululaisen lukuläksyn kuuntelemme säännöllisesti, mutta hänkin tekee muuten kotitehtävänsä pääsääntöisesti itsenäisesti.

Kun lapset aloittivat koulun, teimme sen periaatepäätöksen, että läksyt ovat lähtökohtaisesti lasten töitä. Apua saa tietysti aina kysyä ja silloin neuvomme parhaamme mukaan, mutta muuten emme puutu läksyihin. Emmekä varsinkaan ala tehdä niitä lapsen puolesta.

Läksyt puhuttavat ja mietityttävät vanhempia paljon. Joillekin lapsille läksyt ovat muutaman minuutin läpihuutojuttu, toiset taas istuvat nenä kiinni kirjassa illat pitkät.

Jos läksyjen ääressä menee pieneltä koululaiselta ja hänen vanhemmaltaan tunteja päivässä, silloin jotain on pielessä. Läksyjä on joko liikaa tai ne eivät ole suhteessa lapsen osaamistasoon. Silloin yhteydenotto kouluun olisi parempi ratkaisu kuin se, että aikuinen ryhtyy kotiopettajaksi.

Siitä ei ole kenellekään mitään iloa, jos aikuinen syöttää lapselle valmiit vastaukset. Tai on siitä hetkellistä iloa lapselle, että tehtävät on ainakin tehty ja vielä kohtuullisen nopeasti ja vaivattomasti, mutta pitkän päälle se on karhunpalvelus.

Sillä tavalla lapsi ei koskaan opi ottamaan vastuuta omista asioistaan, luottamaan osaamiseensa tai oppimaan, että kaikki asiat eivät aina ole kivoja, mutta silti ne pitää hoitaa. Ja jos on tehnyt tehtävät väärin tai hutiloiden, sitä ei voi pistää kenenkään muun piikkiin kuin omaansa ja ottaa virheestä opikseen. Se on arvokasta.

Vaikka aikuinen ei tee läksyjä lapsen puolesta, se ei tarkoita, etteikö hänen tukeaan tarvita läksyihin liittyvissä asioissa.

Aikuisen tehtävä on järjestää päivään aikaa harrastusten ja muiden touhujen väliin niin, että lapsi ehtii tekemään tehtävät.

Myös ajanhallinnan opettaminen ja rutiinien luominen kuuluvat aikuiselle. Ei lapsi automaattisesti ala koulun aloitettuaan hoitaa läksyjään kiltisti koulun jälkeen, jos ei siitä aktiivisesti luoda perheen käytäntöä.

Meidän perheessämme päätös olla puuttumatta lasten läksyihin on vaikuttanut oikealta – jo siinäkin mielessä, että hermothan siinä usein kiristyvät kaikilta, kun aikuinen alkaa neuvoa. Milloin neuvot ovat liian monimutkaisia, metodit vanhentuneita tai jatkuva oikeinkirjoitukseen puuttuminen lapsista raivostuttavaa.

Monelta kinalta on säästytty, kun läksyt ovat jo valmiina, kun aikuinen niistä töistä tullessaan ensimmäistä kertaa kysyy. Sen lapsetkin ovat oppineet.

Kirjoittaja on Aamulehden tuottaja.