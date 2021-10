Mikä on Tampereella niin vahva brändi, että se on syöpynyt pysyvästi mieleen, kysyy Aamulehden uutispäällikkö Vesa Laitinen kolumnissaan.

Luin taannoin Helsingin Sanomien karmivaa artikkelia 1700-luvun alun isostavihasta, jonka koulun historianopetus hyppäsi sujuvasti ja huolettomasti yli ainakin minun aikanani.

Isoviha päättyi Uudenkaupungin rauhaan vuonna 1721, ja samalla Uusikaupunki niittasi nimensä historiankirjoihin ikuisiksi ajoiksi – merkittävän ja myöhemmän autotehtaan ohessa tietysti.

TÄMÄ SAI minut pohtimaan, millä muilla Suomen kaupungeilla on näin vahva brändi, jota ei ole tarvinnut erikseen rakentaa eikä yhtään brändikonsulttia ole siihen tarvittu.

No, onhan näitä rannikolla lisääkin. Turun linna, Haminan rauha (1809) puhumattakaan Porvoon legendaarisista valtiopäivistä (1809), ja tosiaan Porvoon mitasta, mitä se sitten tarkoittaneekaan? Turulla on tietysti myös vähemmän mairitteleva Turun tauti.

Entä rakas pääkaupunkimme? Kyllä löytyy: Helsingin herra puhumattakaan Helsingin hengestä. Ai, että. Ajatelkaa, kun valtiomiehet ja -naiset eri puolilla maailmaa muistelevat yhä kaihoisina noita ainoalaatuisia Etyk-päiviä 46 vuoden takaa. Espoo ja Vantaa? Ei tule mieleen muuta kuin lentoasema.

Kuopiolla ja Mikkelillä on torinsa. Rovaniemellä markkinansa, Vaasalla verensä, Hangolla regattansa ja keksinsä, Naantalilla aurinkonsa, ja tosiaan sitten on runsaasti urheiluseuroja kuten Pori ja Ässät, Rauma ja Lukko. Todetaan nyt kuitenkin yksimielisesti, että nämä todellakin ovat monen paikkakunnan tunnetuimpia brändejä, mutta rajataan ne nyt tämän vertailun ulkopuolelle.

” Tampereen teatterit toki, mutta entä muuta?

ENTÄ PIRKANMAA? Nyt joutuu jo vähän miettimään. Nokia nyt oli kansainvälinen puhelinbrändi itsessään vuosien ajan. Kangasalla on kesäpäivänsä, mutta oikein muuta sanaparia ei tule mieleen. Sastamalassakin vahvimmat brändit rakentuvat Tyrvään ympärille (kirkko, pappila). Laukon kartano ei tarvitse brändiinsä Vesilahtea eikä Serlachius mainittavasti Mänttä-Vilppulaa, joskin toisaalta Mäntän kuvataideviikot ovat käsite. Mistä tulee mieleen tietysti Oriveden Purnu ja Rönnin lava. No, sitten on vielä Toijalan asema, mutta se ei kyllä herätä suuria intohimoja muissa kuin konduktööreissä. Sekä Kylmäkoskella vankilansa.

Entä Tampere ja ????

Onhan täällä Särkänniemi, Hakametsä, Tammerkoski, Pispala, Muumimuseo ja jopa Manserock, mutta kun lähtee hakemaan mieleen pysyvästi syöpynyttä sanaparia Tampereen... Eikö mukaan mitään löydy? No, teatterit toki, mutta entä muuta?

Nyt hoksasin.

Tietysti Tampereen ratikka.

Huh, mikä helpotus. Jäämme sittenkin historiaan.