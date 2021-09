Jokaisen alle 45-vuotiaan on hyvä vierailla verkko-osoitteessa tyoelake.fi. Sieltä voi tarkistaa oman alimman eläkeikänsä ja tavoite-eläkeikänsä. Palvelusta näkee myös kertyneet eläkkeet ja ennusteen siitä millainen eläke olisi nykyisellä ansiotasolla, jos eläkkeelle joskus pääsee.

Moni tietonsa tarkistava järkyttyy eläkkeen pienuudesta ja työuran oletetusta pituudesta.

Järkytystä ei helpota yhtään se, että töissä olevat maksavat valtaosan tämän hetken eläkkeistä. Eläkemaksut ovat nykyään keskimäärin jo 24 prosenttia palkasta ja niissä on nousupainetta. 1960-luvulla vastaava luku oli viisi prosenttia.

Taustalla vaanii Suomen huolestuttava ikärakenne, joka ei ole helpottamassa tulevaisuudessakaan. 60 vuoden kuluttua Suomessa on noin yksi työllinen yhtä eläkeläistä kohden, kun vuonna 2000 työllisiä oli yhtä eläkeläistä kohden kaksi.

Eläkerahastoihin on sijoitettu varoja reilusti yli 200 miljardia euroa, mutta se ei riitä mihinkään. Maksettavia eläkevastuita on jo lähes 700 miljardia euroa, joten näiden rahastojen avaaminen eläkkeiden tasonnostoa varten on täyttä haihattelua.

Eläkkeet eivät tule nousemaan tai eläkeikä aikaistumaan. Nuorten on otettava tulevaisuutensa osin omiin käsiin.

Osakesäästötili on ollut mahdollista avata vuoden 2020 alusta saakka. Näin on tehnyt yli 150 000 suomalaista. Onneksi nuoret ovat löytäneet osakesäästötilin. Sen avanneista yli 40 prosenttia on ollut alle 30-vuotiaita.

Osakesäästötili on tehokkain tapa hyötyä korkoa korolle -ilmiöstä, koska veroja maksetaan vasta, kun tililtä nostetaan rahaa. Osakesäästötilissä on kuitenkin yksi valuvika eli 50 000 euron talletuskatto. Sitä olisi korotettava tai se olisi poistettava mielellään heti joko kaikilta tai edes alle 45-vuotiailta.

Rajoituksen syy voi olla se, että verottaja pelkää menettävänsä tasaista tulovirtaa osinko- ja myyntivoittoverosta. Tällainen ajattelu on kuitenkin lyhytjänteistä. Verotus kyllä heiluu hieman vuosittain, mutta pitkällä aikavälillä suurempi voitto myös verottajalle on varma.

Lisäksi rajoitus on keinotekoinen, koska riittävän varakkaat ihmiset ovat pystyneet toimimaan ilman ylärajoja tekemällä kauppaa vakuutuskuoren sisällä.

On ollutkin erikoista, että hallitus on suhtautunut rajan poistamiseen hyvin nihkeästi. Suomessa tavallisen palkansaajan vaurastumista tai omaa vastuutaan vanhuuden toimeentulostaan pidetään vieraana ajatuksena. Tärkeintä on himoverottaa hänet kuoliaaksi.

Nyt kuitenkin osa nuorista on huomannut, että yhteiskunta ei tule heidän laskujaan maksamaan. Jokaisen nuoren ihmisen onkin hyvä tarkistaa oma rahallinen tulevaisuutensa ja ryhtyä tasaamaan sitä sijoittamalla, vaikka pörssi huitelee huipussaan ja varovaisuus on paikallaan.

Kirjoittaja on Aamulehden toimituspäällikkö.