Opettajien työssä on nyt kaksi hälyttävää ilmiötä – mitä kouluille oikein tapahtui?

Aamulehti

Opettajana pitkään työskennellyt kummisetäni vitsaili päätyneensä alalle siksi, että näkisi varmasti kaikki jalkapallon arvokisat.

Opettajien pitkät kesälomat ovat ikuinen puheenaihe, mutta kateus hälvenee, kun lukee tuoreinta opetusalan työolobarometriä. Kahden vuoden välein tehtävään tutkimukseen vastaavat opettajat varhaiskasvatuksesta yliopistoihin. Barometristä voi tehdä ainakin kaksi hälyttävää huomiota.

Opettajien työkuorma on paisunut huolestuttavasti. Opettajat tekevät barometrin mukaan pidempää työaikaa kuin palkansaajat keskimäärin ja töitä myös viikonloppuisin. Oppituntien ulkopuolista työtä on keskimäärin 18 tuntia viikossa.

Yksilölliset erot voivat toki olla suuria. Erityisesti työkuorma painaa epäilemättä tunnollisia opettajia. 53 prosenttia kuitenkin koki, että töitä on liikaa erittäin tai melko usein.

Toinen hälyttävä huomio koskee opettajien kokeman väkivallan määrää. Lähes joka kolmas peruskoulussa työskentelevistä koki vakavaa ja toistuvaa kiusaamista. Kaikista vastaajista kymmenen prosenttia oli joutunut työpaikalla tai työssä väkivallan kohteeksi, ja esimerkiksi perusopetuksessa väkivallan määrä oli kasvanut.

On hyvä muistaa, että barometri on opettajien etujärjestön OAJ:n selvitys. Se kuitenkin kartoittaa opettajien tunnelmia kattavasti. Tuorein aineisto on vuodelta 2019, eli siinä ei vielä edes näy koronaepidemian entisestään kuormitusta lisännyt vaikutus.

Ovatko opettajien kokemukset yhteydessä siihen, että Suomen menestys kansainvälisessä Pisa-tutkimuksessa on laskenut merkittävästi? Suomen peruskoulua pidettiin taannoin jopa maailman parhaana, mutta Pisa-tutkimuksen mukaan se ei enää sitä ole.

Opettaja Tuomas Kaukoranta kirjoitti Aamulehdessä elokuussa julkaistussa ja paljon puhuttaneessa mielipidekirjoituksessaan Suomen koulutusjärjestelmän ongelmista. Hän kritisoi esimerkiksi koulutusleikkauksia sekä niin sanottua inkluusiota, jossa erityistä tukea tarvitsevia oppilaita ei ole sijoitettu erityisluokkiin vaan he opiskelevat muiden joukossa.

Kaukoranta kritisoi myös ”hankehumppaa” eli lyhytnäköisiä kehityshankkeita, jotka eivät kehitä ja joiden vaikutuksia ei seurata.

En ole opettaja, joten en osaa ottaa Kaukorannan väitteisiin tarkemmin kantaa. Sen kuitenkin tiedän, että peruskoulujen ongelmat, Pisa-tulosten lasku ja opettajakunnasta kuuluvat huolestuttavat kokemukset vaativat nyt erityistä huomioita.

Siksi pyydänkin opettajia kertomaan kokemuksiaan Aamulehdelle. Millaista työsi on tällä hetkellä? Mitä ongelmia siinä on? Mitä mieltä olet inkluusiosta? Viekö ”hankehumppa” liikaa työaikaa? Voit vastata kolumnissa ylempänä olevaan kyselyyn tai sähköpostitse osoitteeseen tatu.airo@aamulehti.fi. Liitä mukaan yhteystietosi. Kokemuksia voidaan julkaista.

Kirjoittaja on Aamulehden uutispäällikkö.