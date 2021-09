Päiväkodeilla on eri puolilla Suomea hyvin erilaisia ohjeistuksia siitä, kuinka nuhaisena lapsen saa viedä päiväkotiin – vaikka koronatesti olisi negatiivinen.

Aamulehti

Kun kohta neljävuotias poikamme aloitti päiväkodin – hyvänä vanhana aikana ennen koronaa – saimme ohjeet tuoda päiväkotiin valmiiksi vaippoja, vaihtovaatteita, ksylitolipastilleja ja kosteuspyyhkeitä. Päiväkodissa kun ei ollut nuhanenille talouspaperia kummempia nenäliinoja: ”Kyllähän ne nenät pienillä aina vuotavat.”

Nyt saimme soiton päiväkodista heti, kun pojan nenää oli jouduttu pyyhkimään. Lapset pitää päiväkodin ohjeiden mukaan hakea kotiin pienimmästäkin flunssan oireesta.

Aivan ymmärrettävää: emme toki halua ottaa mitään riskejä koronan kanssa. No hyvä. Me haimme pojan, ja samalla myös täysin terveen pikkuveljen tarhasta, koska näin on ohjeistettu.

Poika niisti ehkä kaksi kertaa päivän aikana. Varasimme silti ajan koronatestiin varmistaaksemme asian.

Tulos oli negatiivinen. Kotikunnassamme Tuusulassa päiväkodin ohjeen mukaan lapsen saa viedä hoitoon vasta täysin terveenä – vaikka koronatestitulos olisi negatiivinen.

Hieman alkoi hirvittää, kun lueskelin Facebookista, kuinka tuttavan lapsi oli jo kolmatta viikkoa nuhassa ja joutui koko sen ajan olemaan pois koulusta.

Siis nuhassa.

Meillä nuhaa oli lopulta puolitoista viikkoa. Nuha oli todella pientä eikä mitään muita oireita ollut. Ei kuumetta, ei yskää – eikä merkkiäkään väsymyksestä.

Ennen koronaa lapsi olisi ollut tuon ajan päiväkodissa.

Kuulen jo, kuinka sormet nousevat pystyyn, että sehän on vain hyvä, ettei viedä oireisena päiväkotiin. Itsekin iloitsin viime talvena, kun lapset pysyivät paljon aiempaa terveempinä, kun pidettiin hygieniasta huolta ja sairaat lapset kotona.

Pari muttaa tässä tulee kuitenkin mieleen.

Ensinnäkin päiväkodissamme – tiukoista ohjeista huolimatta – kiersi flunssa. Edellisellä viikolla 12 lapsen ryhmästä oli hoidossa ollut vain 2. Ohjeet siis eivät tepsineet syksyn ensimmäiseen flunssa-aaltoon.

Se toinen mutta on työt. Miten järjestää työt, jos lapset ovat viikkotolkulla kotona pelkän nuhan takia? Sairaan lapsen kanssa saa olla kotona työpaikasta riippuen 3–5 päivää. Mitä sen jälkeen? Pieniä lapsia ei voi jättää yksin kotiin, eikä etätöistäkään tule ainakaan lasten kanssa mitään. Hyvä, kun pystyn tekemään töitä etänä, kun kaksi alle neljävuotiasta ovat isänsä kanssa oven takana touhuamassa.

Kaikilla ei myöskään ole sitä toista vanhempaa, jonka kanssa jakaa hoito. Siinä vasta mahdoton yhtälö.

Ainakin Tampereella linjaus on järkevämpi kuin Tuusulassa: riittää, että lapsi on jo paranemassa. Näin meilläkin oli vielä viime talvena.

Päiväkotikohtaisia eroja ja tulkintoja varmasti on. Nyt olisi siis paikallaan ihan valtakunnallinen nuhalinjaus!

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.