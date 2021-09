Se osa kansasta, joka ei välitä jalkapallosta, kysyy, miksi kukaan ei nostanut myrskyä siitä, että osa etäkouluun pakotetuista lapsukaisista kärsivät hekin netin katvealueista, kirjoittaa Italiassa asuva kolumnisti.

Italiassa on kriisi. Covid? Hallitus? Varmasti nekin, sillä Green pass, eli rokotustodistus tuli juuri pakolliseksi julkisissa kulkuvälineissä sekä kouluissa, ja oikeiston Lega kehitteli siitä hallituskriisiä. Kyseessä on nyt kuitenkin Jalkapallo. Jalkapallo isolla kirjaimella: Italian mestaruus, Serie A.

Niin klise, mutta tosi on, että jalkapallo on vähintään puolelle italialaisista kuin koti, uskonto ja isänmaa. Tärkeä on oma joukkue, mikä yleensä on oman kotikaupungin joukkue. Kun Italia voitti jalkapallon Euroopan mestaruuden, olivat italialaiset iloisia. Kun oman kaupungin joukkue voittaa Italian mestaruuden, on kannattaja raivoisan onnellinen. Siinä on vissi ero.

Kiihkeän yhtenäisyyden tuntee parhaiten Napolissa. Kun Napoli pelaa, on kaupoissa ja kaduilla tilaa. Kun Napoli tekee maalin, tärähtää koko kaupunki, sillä jokaisessa asunnossa hypähdetään yhtä aikaa. Kun Napoli häviää, laskee kotien lämpötila.

Sivumennen sanoen, napolilaisten uskollisuus ei yllä siihen, että he laittaisivat joukkueeseensa rahaa. Napolin kannattajien paitojen piraattikopioiden määrä on huikea ja joukkueen kotistadion rapistuu surullisesti. Se sama, joka nimettiin Stadio Diego Armando Maradonaksi.

No mitä kriisiä tässä on? Näinhän on ollut iät ja ajat. Jalkapalloa vahvempi Italiassa on vain katolinen kirkko ja mafia.

Kriisillä on nimi. Se on DAZN. Maailmanlaajuinen suoratoistopalvelu osti Serie A:n oikeudet. Aiemmin ottelut näkyivät Sky Italian kanavilla, nyt vain jokunen. Kyse ei ole rahasta, sillä kumpikin maksaa kuukaudessa noin kolmekymmentä euroa. Kysymys on laadusta. Italian sinänsä ihan hyvä netti ei riitä, kun puoli kansaa paukahtaa samaan aikaan linjoille.

Tiedättehän sen näytöllä pyörivän rinkulan, joka kertoo ohjelman lataavan ja lataavan ja lataavan ja lataavan.

No entäpä, kun se tapahtuu juuri kun rakas joukkueesi tekee maalin ja kuulet sen läpi seinän. Siellä radion ääreen pakkautunut naapurin perhe riemuitsee, mutta sinä voit vain tuijottaa älytelevisiossasi pyörivää rinkulaa. Siinä televisiossa, jonka olet hankkinut jalkapallon vuoksi, ja jonka suurella näytöllä peli leviää vihreäksi pikselitöhnäksi. Raivohan siinä repeää.

Sosiaalinen media täyttyi kuvakaappauksista näistä rinkuloista, kun Serie A aloitti elokuussa Inter–Genoan ja Verona–Sassuolon peleillä.

Luonnollisesti yhtiö ilmoitti kaiken toimineen erinomaisesti lukuun ottamatta alkupiikkiä.

Älypuhelimissa ja tableteissa palvelu toimii paremmin ja neljännes tilaajista onkin siirtynyt katsomaan ottelut puhelimistaan. Näyttö on kuitenkin pieni. Osa mainostajista havahtui, että heidän kalliilla ostamiaan logopaikkoja ei näy.

Se osa kansasta, joka ei välitä jalkapallosta, kysyy pisteliäästi, miksi kukaan ei nostanut myrskyä siitä, että osa etäkouluun pakotetuista lapsukaisista kärsivät hekin netin katvealueista.

Ei ole sattumaa, että kyseisen suoratoistopalvelun mainoksessa harmaahapsinen mies näyttää iloisena kahvilan pöydän ääreen kokoontuneille ystävilleen, että katsokaa, näin helppoa tämä on, sillä juuri ikääntyneille tämä on vaikeaa. Niille, joilta ei suju myöskään pankin sovelluksen käyttö.

Minä kohtasin ongelman mieheni veljen kautta, joka on osittain invalidi. Entisenä napolilaisena hän elää joukkueensa kautta ja Skyn lähettämät ottelut olivat hänen henkireikänsä. Olemme monta aamupäivää opetelleet napsuttamaan älytv:n sovelluksista esiin DAZN-logoa. Kun hänen tärisevät sormensa sen viimein löytävät, nakkaa internet meidät maata kiertävälle radalle.

Häntä melkein itkettää. Tämän kolumnin ilmestyttyä on lauantaina pelattu Napoli-Juventus -ottelu. Juventus on tärkein ja vihatuin Napolin vastustaja ja kumpikin Italian suosituimpia joukkueita. Aika monessa italialaisessa kodissa on kirottu pyörivää rinkulaa.

Kirjoittaja asuu Italian Toscanassa.