Yhdysvalloissa tulee suurissa kaupungeissa voimaan lakeja, jotka rajoittavat rokottamattomien osallistumista tapahtumiin. Koripallosarja NBA aikoo rajoittaa rokottamattomien pelaajiensa eli työntekijöidensä elämää monin eri tavoin.

Yhdysvaltojen New Yorkissa ja San Franciscossa tulee kohta voimaan lakeja, jotka rajoittavat rokottamattomien ihmisten pääsyä tapahtumiin. New York rajoittaa 13. syyskuuta lähtien kaikkien yli 12-vuotiaiden pääsyä tiettyihin paikkoihin ja rakennuksiin, jos henkilöllä ei ole todistetta rokotteesta tai todistusta terveydellisestä tai uskonnollisesta syystä olla ilman rokotetta.

San Franciscossa taasen ei pääse mihinkään suureen yleisötapahtumaan 13. lokakuuta alkaen, jos ei täytä samoja ehtoja.

Vapauden tyyssijassa Yhdysvalloissa otetaan rokottamattomiin ihmisiin käyttöön erilaisia rajoituskeinoja. Terveysriskit, mutta myös maineriskit katsotaan niin suuriksi. Erikoisin esimerkki tulee koripallosarja NBA:sta, joka tekee rokottamattomien pelaajiensa elämästä mahdollisimman hankalaa. Työantaja puuttuu työntekijöidensä elämään työpaikalla sen mukaan onko rokotettu vai ei.

NBA katsoo rokottamattomien pelaajien eli työntekijöidensä aiheuttavan niin suuren mahdollisen haitan, että se ottaa erikoiset keinot käyttöön.

Kyse on terveydestä, mutta ennen kaikkea bisneksestä, joka ei saa pysähtyä. Mahdolliset rokottamattomat pelaajat joutuvat jatkuvan testaaminen kohteeksi, heidät suljetaan omiin osastoihin pelimatkoilla ja heillä on omat pukuhuoneensa halleissa. Heidät asetetaan myös karanteeniin heti, jos ovat tekemisissä viruksen kantajan kanssa. On myös kysymysmerkki pääsevätkö he pelaamaan kaupungeissa, joissa on tiukat tapahtumarajoitukset. Kaikki koripallomiljonäärit halutaan piikille, jopa painostamalla.

Toimenpiteet ovat mielenkiintoisia, koska Suomessa aihepiiristä ei olla keskusteltu laajemmin. Vielä.

Suomessa tapahtumien ja myös työpaikkojen turvallisuus nousee väkisinkin keskusteluun, kun yhteiskuntaa avataan lokakuussa. Ovatko säännöt samat kaikille? Miten rokotuksista puhutaan työpaikoilla? Kenen vapaus ja kenen vastuu ajaa missäkin tilanteessa ohi vai ovatko yksilönoikeudet koskemattomat?

Rokotus on henkilökohtainen terveystieto, mutta silti tämä keskustelu tulee pian. Yhdysvalloissa keskustelu on jo siirtynyt käytännön tasolle.

Kirjoittaja on Aamulehden toimituspäällikkö.