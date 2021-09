Tamperelaisen yrittäjän kuvaus keskustan huumeongelmasta on karua kuultavaa. Asiakkaat pelkäävät, ja avunpyynnöt kaikuvat kuuroille korville.

Aamulehti

Tuore tuokiokuva Tampereen keskustasta maalaa arkisen tilanteen keskellä kirkasta päivää. Ensin paikalle saapuu kauluspaitaan ja siisteihin farkkuihin pukeutunut parikymppinen mies. Pian hänen seuraansa liittyy collegehousuinen, reppanan oloinen kaveri.

Pilleripussi vaihtaa omistajaa. Ostaja pudottaa ykskaks collegensa nilkkoihin ja kaivaa alushousujensa sisältä paksun rahakäärön. Tuskin tavallisella päihdekäyttäjällä on sellaista massia mukanaan, joten tapasivatko siinä ylä- ja alatason diileri toisensa? Ehkä niin.

Tilannetta todisti 30 vuotta Tampereen keskustassa toiminut yrittäjä. Mikään inhimillinen ei ole hänelle vierasta, sillä liikkeen ikkunat avaavat päivittäin näkymän tamperelaiseen tosi-tv-lähetykseen.

Tilanne paheni yrittäjän mukaan viisi vuotta sitten ja räjähti käsiin pian koronapandemian alkamisen jälkeen. Huumekauppaa käydään kadulla nyt täysin häpeilemättömästi.

Rahaa tarvitsevat päihdekäyttäjät pyrkivät öiseen aikaan sorkkarautoineen liikkeisiin. Päivisin he kulkevat videoimassa pyörätelineitä, joista ajopelit varastetaan pian kuvaamisen jälkeen.

Yrittäjä pelkää henkilökuntansa ja asiakkaidensa puolesta. Joskus tilanne kadulla on niin uhkaava, että asiakas on saatettava takaoven kautta turvaan ja toisinaan jopa parkkitaloon asti.

Yrittäjä on hankkinut liikkeeseen hätäpainikkeen ja ovikellon. Hän on joutunut soittamaan apua hätäkeskuksesta. Poliisipartion saapuminen kestää usein niin kauan, että diilerit ovat jo tiessään. Seuraavana päivänä sama ralli käynnistyy uudestaan.

Yrittäjä harkitsee liikkeensä siirtoa kivijalasta ylempiin kerroksiin tai kokonaan pois keskustasta, sillä kaupungille suunnatut avunpyynnöt tuntuvat kaikuvan kuuroille korville.

Olen nähnyt yrittäjän kaupungilta saaman sähköpostivastauksen, jossa todetaan lakonisesti, että poliisi vastaa järjestyshäiriöistä katualueella. Niin vastaa, mutta on tämä totta vieköön myös kaupungin asia. Sen teettämässä turvallisuuskyselyssä nousi esille, että huumausaineiden käytön lisääntyminen ja siihen liittyvä turvattomuus ovat tamperelaisille huolen aine numero yksi.

Yrittäjästä tuntuu, että koko hänen ammattikuntansa on kaupungille ilmaa. Keskustan yrittäjiä ei paljon lohduta, että pormestari on jo kaksi kertaa asettanut työryhmän pohtimaan tilannetta. Mitä pohtimista tässä enää on?

Yrittäjä toivoo, että ensi hätään keskustaan jalkautuisi sankoin joukoin päihdealan ammattilaisia, jotka ojentaisivat auttavan kätensä huumehuuruissa hortoileville nuorille. Olisiko siinä hyvä alku?

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.