Ison osan Suomea tulisi aktivoitua äänestysuurnille seuraavan kerran heti vuodenvaihteen jälkeen, Henriikka Korte kirjoittaa kolumnissaan.

Aamulehti

Suomalaisten halu vaikuttaa päätöksentekoon on todellisessa testissä tulevina kuukausina. Vaikka kuntavaaleista on aikaa vasta reilu pari kuukautta, seuraavat vaalit häämöttävät jo.

Ison osan Suomea tulisi aktivoitua äänestysuurnille seuraavan kerran heti vuodenvaihteen jälkeen, kun historian ensimmäiset aluevaalit järjestetään sunnuntaina 23. tammikuuta 2022.

Aluevaaleissa valitaan valtuustot Suomen uusille hyvinvointialueille. Aluevaltuustoja on kuvattu päätöksenteon uudeksi keskiportaaksi kunnanvaltuustojen ja eduskunnan välissä.

Pirkanmaan tuleva hyvinvointialue on Suomen suurin. Sen alueella asuu yhteensä yli puoli miljoonaa ihmistä. Pirkanmaalla uuden hyvinvointialueen asioista valitaan päättämään 79 valtuutettua ja varajäseniä.

Lue lisää: Hallinto mullistuu pian paikallisesti ja sillä on suuret vaikutukset: isoja kysymyksiä on ilmassa – tästä on kyse Pirkanmaan aluevaaleissa

Lue lisää: Aluevaalit 2022: Aikataulut, asetelmat, Pirkanmaan ehdokkaat ja kaikki oleellinen vaaleista

Kesäkuulle siirtyneiden kuntavaalien jälkeen huoli suomalaisten äänestysaktiivisuudesta on aiheellinen.

Kuntavaalien äänestysprosentti jäi historiallisen alhaiseksi, kun vain hieman useampi kuin joka toinen suomalainen, 55,1 prosenttia äänioikeutetuista, antoi äänensä. Laskua edellisistä vuoden 2017 kuntavaaleista tapahtui 3,8 prosenttiyksikköä.

Muun muassa Tampereen yliopiston valtio-opin professori Kaisa Herne arvioi äänestysprosentin varmistuttua, että mikäli äänestysprosentti jatkaa laskuaan ja lähentelee 50:tä, asiasta pitäisi huolestua, sillä legitimiteetti alkaa olla silloin heikolla pohjalla.

Taloustutkimuksen tutkimusjohtaja Juho Rahkonen puolestaan kirjoitti vaalien jälkeen, että suomalainen demokratia on kriisiytymässä. Rahkonen ehdotti ratkaisuksi äänestysvelvollisuutta.

Lue lisää: Kuntavaalien äänestysprosentti jäi historiallisen alas – Professori: Jos äänestysaktiivisuutta halutaan nostaa, avainasemassa ovat nuoret

Lue lisää: Kaikki ennakkoäänestyksestä Pirkanmaalla: naiset äänestivät miehiä innokkaammin, ja ulkoäänestys oli suosittua – ”Tämä yllätti meidät todella positiivisesti”

Ajatus äänestysvelvollisuudesta on mielenkiintoinen. Ajatusleikkiä äänestyspakon seurauksista ei tarvitse perustaa pelkkiin arvauksiin, sillä mallista on kokemusta Euroopassakin.

Belgiassa, jossa äänestäminen on pakollista, äänestysprosentti on vaaleissa toistuvasti yli 90. Järjestelmän puolustajat vetoavat juuri tähän: kun äänestäminen on pakollista, äänestysprosentit asettuvat korkealle. Puolustajien mukaan korkeat äänestysprosentit takaavat demokratian toteutumisen.

Vastustajien mukaan tilanne on päinvastainen: äänestämään pakottaminen on demokratian vastaista, ja äänestämättä jättäminenkin voi olla kannanotto. Äänestysvelvollisuuden varoitetaan lisäksi lisäävän hylättyjen äänten määrää.

Tammikuun uusi aluevaali voi olla äänestysaktiivisuuden näkökulmasta mahdollisuus. Olennaista on, miten uusi vaali ja sen vaikuttavuus onnistutaan tuomaan äänestäjien tietoon tulevan syksyn aikana.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.