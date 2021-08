Elokuun viimeinen aamu 35 vuotta sitten vuonna 1986. Taivas on pilvinen, mutta edellisen illan sade on tauonnut. On sunnuntaiaamu, ja Helsingin keskusta uinuu vielä.

Kuuntelen autossa radiota, josta tulee surumusiikkia. Pian kerrotaan, että tasavallan presidentti Urho Kekkonen on kuollut Tamminiemessä yöllä kello yksi. Presidentti olisi täyttänyt 3. syyskuuta 86 vuotta.

Ajan oitis Tamminiemeen, jonka portilla on jo toimittajia, kuvaajia ja kansalaisia, joista monen silmäkulmassa on kyynel. Ihmiset ripustavat kukkia Tamminiemen aitaan. On hiljaista, ikään kuin luontokin hiljeni kunnioittamaan suurmiestä.

Joku muistelee Suomen kohtalon hetkiä, jotka elimme Kekkosen aikakaudella. Joidenkin sormet ovat ristissä, katse on jossain puiden latvojen yläpuolella. Tamminiemessä näkyvät jo syksyn merkit.

Kekkosen hovikuvaaja Kalle Kultala seisoo portilla hartiat hieman kumarassa, kamera oikeassa kädessä. Hän sanoo minulle hiljaa:

– Se on sitten ohi.

Näissä tunnelmissa kirjoitin jutun seuraavaan Aamulehteen.

”Sotilasambulanssi vei huopaan käärityn presidentin kello puoli neljä. On kuin aika olisi pysähtynyt. Tamminiemi, josta Kekkonen hallitsi 25 vuotta maataan, on vaiennut. Lippukin makaa hievahtamatta puolitangossa. Tamminiemi on kuin aavelinna.”

Jollakulla on radio, jossa presidentti Mauno Koivisto luonnehtii Kekkosta mieheksi, joka uskalsi kulkea vastavirtaan, mutta joka koki myös suuria vastoinkäymisiä.

Kekkonen oli aikansa nero. Hän oli urheilussa mestari, taitava kirjoittaja ja rohkea poliitikko. Hän aloitti siitä, mihin muut lopettivat.

Kekkonen korosti, että suomalaisilla on vain yksi tie: meidän tulee olla hyviä suomalaisia.

Kekkonen oli rauhanmies, joka pakotti muut linjaan. Elimme suomettumisen aikaa, mutta elimme rauhan aikaa, jolloin kauppa kukoisti.

Kari Suomalainen piirsi seuraavan päivän Helsingin Sanomiin kuvan, jossa yksi lehti putoaa maahan valtavasta tammesta.

Kekkonen haudattiin jo 7. syyskuuta 1986. Hautajaisia seurasi 2,5 miljoonaa tv-katsojaa. Reitin varrella oli 40 000 saattajaa. Sitä enemmän on ollut vain marsalkka Mannerheimin hautajaisissa.

Arkkipiispa John Vikström vertasi Kekkosta yksinäiseen hiihtäjään, joka hiljalleen umpeutuvaa latua myöten katoaa horisonttiin.

Katselimme Aamulehden Helsingin-toimituksen ikkunasta, kuinka presidentin viimeinen matka kulki silmiemme alla kohti Hietaniemen hautausmaata. Sitä hetkeä ei koskaan unohda.

Kekkosen hovimestarina toimi nuoruuteni kaveri Pekka Vilpas. Hän näki paljon, mutta ei koskaan paljastanut mitään edes rouvalleen.

Vain sen hän kertoi minulle hetkestä, jolloin hän tapasi viimeisen kerran muistisairaan Kekkosen.

Presidentti katsoi pitkään ja sanoi: Pekka.

Kirjoittaja on toimittaja.