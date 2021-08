Tutkimus ei ole ylellisyystuote, johon on varaa vain hyvinä vuosina – Se on investointi, jolla hyviä vuosia saavutetaan

Tutkimuksesta leikkaaminen leikkaa väistämättä myös koulutuksesta, sillä tutkijat opettavat ja yliopistoissa opetus perustuu tutkimukseen, kirjoittaa yliopiston rehtori Mari Walls.

Yliopistoissa aloitetaan uutta lukuvuotta huolestuneina. Julkisen talouden liikkumavaran kapeneminen uhkaa merkittävästi yliopistojen toimintaedellytyksiä.

Julkisuutta on saanut varsinkin maan hallituksen suunnittelema suuri leikkaus Suomen Akatemian kautta kanavoitavaan tutkimusrahoitukseen. Esitettyjen laskelmien mukaan leikkaus olisi yli 100 miljoonaa euroa eli 30 prosenttia verrattuna edellisen hallituksen aikaiseen tasoon. Vuoden 2020 tasosta leikkausta olisi liki 200 miljoonaa eli yli puolet.

Suomen Akatemian tutkimusrahoituksesta 90 prosenttia suuntautuu yliopistoille. Tampereen yliopistoon leikkaus osuisi kipeästi. Monialaisena yliopistona, jonka tutkimus on useilla aloilla alansa kärkeä, olemme voineet hyödyntää Suomen Akatemian kilpailtua rahoitusta laajasti. Viime vuonna saimme akatemiarahoitusta yli 36 miljoonaa euroa, mikä vastaa 30 prosenttia ulkoisesta rahoituksestamme.

Suomen Akatemia on itsekin erittäin huolissaan leikkausten vaikutuksesta Suomen tieteeseen ja sen vaikuttavuuteen, nuorten lahjakkaiden tieteentekijöiden mahdollisuuksiin tehdä korkeatasoista tiedettä Suomessa sekä mahdollisuuksiin rekrytoida Suomeen kansainvälisiä huippututkijoita.

Korkeakouluja haastaa myös koulutustavoitteiden kasvattaminen. Hallitusohjelman mukaan vähintään puolet nuorista aikuisista suorittaa korkeakoulututkinnon vuoteen 2030 mennessä, ja aloittavien kansainvälisten opiskelijoiden määrä kolminkertaistuu. Tällä tietoa uusiin tavoitteisiin odotetaan yllettävän ilman kustannukset täysmääräisesti kattavaa lisäpanostusta.

Vahva tiedeperusta on avainasemassa, kun tahdomme turvata innovaatiokykymme, vauhdittaa kestävää kasvua ja varautua kriiseihin. Hyviä nostoja tieteen merkityksestä arjessa on helppo listata. Tekniikassa tutkimus on tuottanut esimerkiksi nopean tietoliikenteen ja uusia energiaratkaisuja, terveyden alalla uusia syöpähoitoja ja koronatautirokotteen. Yhteiskuntaan liittyvällä tutkimuksella muun muassa ehkäistään syrjäytymistä ja parannetaan meidän kaikkien turvallisuutta.

Yliopistotutkimusta ja -koulutusta lähellä olevat järjestöt muistuttavat yhteisessä vetoomuksessa, ettei tutkimus ole ylellisyystuote, johon on varaa vain hyvinä vuosina vaan investointi, jolla hyviä vuosia saavutetaan. Suomen kansantalouden ja kilpailukyvyn turvaamiseksi tarvitaan sitoutumista korkeatasoisen tutkimuksen ja koulutuksen pitkäjänteiseen rahoitukseen ja TKI-investointien kasvattamiseen.

Mari Walls

Kirjoittaja on Tampereen yliopiston rehtori