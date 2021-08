”Elokapinalaisten joukko on kirjava. Mukana on ihmisiä väitöskirjatutkijoista kaupanmyyjiin ja myös työttömiin”, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Elli Suutari.

Aamulehti

Ympäristöliike Elokapina on puhuttanut koko kesän. Elokuun puolivälissä liike tukki tien myös Tampereella. Ohikulkijat huutelivat mielenosoittajille kadulla ja netissä: ”menkää töihin”.

Vihainen solvaus on monesta syystä mieletön.

Ensimmäinen harha on, että kaikki elokapinalaiset olisivat työttömiä tai työstä kieltäytyjiä. Elokapinalaisten joukko on kirjava. Mukana on ihmisiä väitöskirjatutkijoista kaupanmyyjiin ja myös työttömiin. Moni on aktivisti päivätyönsä ohessa.

Lue lisää: Tamperelainen Katri Jurvakainen osoitti viime lauantaina mieltä Elokapinassa – nyt kasvatustieteen opiskelija kertoo, miksi: ”Mikään muu ei ole yhtä tärkeää”

Toinen lauseen sisältämä idioottimaisuus on olettama, että työttömyys on häpeä. Samantyylistä vihaa ja huutelua kohdistetaan pitkäaikaistyöttömiin ja työkyvyttömiin, vaikka harva elää tuilla huvikseen tai omasta tahdostaan.

Töihin käsketään myös taiteilijoita, muusikoita ja yliopisto-opiskelijoita, jos ala tai työ on huutelijan mielestä väärä (eli hän ei ymmärrä sen sisältöä).

Kolmanneksi: millekään alalle ei nykyisin vain mennä. Suomessa on harvoja aloja, joille ei tarvitsisi koulutusta.

Esimerkiksi autonasentajaksi on opiskeltava kahdesta kolmeen vuotta ja sairaanhoitajaksi toisen asteen jälkeen vielä noin 3,5 vuotta. Siivooja tarvitsee hyvän peruskunnon, joten työ ei sovi, jos on fyysisiä rajoitteita. Puhelinmyynti ei ole paras vaihtoehto mielenterveys­kuntoutujalle, sillä työssä täytyy ottaa vastaan päivittäistä ivaa.

Rekrytointiprosessit ovat pitkiä ja monivaiheisia. Ensin on tehtävä hakemus ansioluetteloineen ja valokuvineen, ja sen on erottauduttava hakemusmassasta. Sitten on kuvattava itsestään esittelyvideo ja osallistuttava ryhmähaastatteluun. Tämä pätee niin siivous- kuin viestintäfirmaan haettaessa.

Ei ihan kuulosta ”menemiseltä”.

Lisäksi on ikäsyrjintä. Oma äitini oli työttömänä valmistuttuaan maisteriksi yliopistosta yli viisikymppisenä, ja osittain varmasti ikänsä vuoksi.

Neljäs väärinymmärrys on, ettei mielenosoittaminen ja liikenteen estäminen olisi työtä. Mielenilmaus on suunniteltu tarkkaan. On päätetty ajasta ja paikasta, kutsuttu ihmiset koolle, kirjoitettu tiedote medialle. Turvallisuudesta on huolehdittu ja paikalla on poliisin kanssa viestinnästä vastaava henkilö. Tunteja on kulunut kymmeniä ja kymmeniä. Mitä muuta se on kuin työtä?

Ennen sitä olisi voinut sanoa vapaaehtoistyöksi. Ilmaston lämpenemisen, ennätyksellisten hellekesien ja tulvien jysähtäessä niskaan moni kokee niin vahvaa ilmastoahdistusta ja pakottavaa tarvetta tehdä jotain, että vapaaehtoistyö kuulostaa lähes väärältä.

Jos jonkun on syytä huutaa ”menkää töihin”, niin elokapinalaisten. Ilmaston ja tulevaisuuden puolesta.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.