Älä kerro nimeäsi tuntemattomille. Siinä 2000-luvun alun kultainen ohjenuora, jota jokainen järkevä netissä surffaaja noudatti.

Olin 11-vuotias, kun liityin ensimmäiseen verkkoyhteisööni. Elin pitkään erilaisten nimimerkkien maailmassa, ja nimi paljastettiin vasta, kun tavattiin ensimmäistä kertaa kasvotusten.

Usein saatoin tuntea nettituttuni vuosia ennen kuin edes opin heidän oikeat nimensä, ja osaa kutsun vieläkin nimimerkeillä.

Toinen kultainen sääntö oli se, että tapaamiset järjestettiin aina julkisilla paikoilla ja mieluusti porukoissa.

20 vuoden aikana ehtii tapahtua raju muutos, sillä Facebookin tulon jälkeen anonymiteetti netissä on lähinnä vitsi. Myös epäluulo nettituttavuuksia kohtaan on vähentynyt.

On ollut hämmentävää seurata, miten ehdoton nimettömyyden vaatimus on vaihtunut siihen, että nimi kerrotaan heti tai vähintäänkin se on helppo selvittää.

Kerran löin vetoa anonyymin tuttuni kanssa siitä, että onnistun selvittämään hänen oikean nimensä Googlen avulla. Hän suhtautui ajatukseen epäillen, mutta olin jo saanut monta hyvää vihjettä: 1) hänen äitinsä omisti Airbnb-asunnon tietyllä alueella, 2) hän mainitsi, että sukunimi on harvinainen, 3) hän kertoi, että oli käynyt tiettyä pienehköä lukiota, 4) tiesin hänen ikänsä 1–3 vuoden tarkkuudella.

Usein tällaisten tiedonmurujen helppoa jäljitettävyyttä ja niiden yhdistettävyyttä ei edes ajatella siinä kohtaa, kun tietoja jaetaan tuntemattomille.

Suhtautuminen henkilökohtaisiin tietoihin on nykyisin niin leväperäistä, että 2000-luvun varhaisteiniä itkettää.

Päätin hiljattain kokeilla Tinderiä ja yllätyksenä tuli myös se, että vaikka palvelussa esiinnytään vain etunimillä ja iällä, monien kuvista on liian helppo päätellä, missä he asuvat. Moni jakaa ammattinsa, mikä on sekin hyvä johtolanka, jos osaa kaivaa Googlen ihmemaata.

Entä sitten ne, joilla on harvinainen etunimi ja Tinder vaatii käyttämään oikeaa nimeä? Tai toiminto, joka näyttää etäisyyden kilometreinä kulloisenkin sijainnin perusteella?

Jos olisin taipuvainen foliohattuiluun, olisin aikaa sitten askarrellut itselleni sellaisen.

Tai: jos olisin jonkun lapsen äiti, kyttäisin lapsen netti- ja somekäyttäytymistä ja kieltäisin ehdottomasti teini-ikäiseltäkin Tinderin.

Lopuksi lohdutuksen sanat: monestiko identiteetin paljastumisesta on aiheutunut ongelmia?

En ole itse lähes 20 vuoden aikana törmännyt ainoaankaan epäilyttävään tyyppiin, joka olisi verkossa väittänyt olevansa muuta kuin on. Väitän, että lapsia syöviä monstereita on nettitutuista vain hyvin pieni osa.

Toki tavallinen kriittisyys olisi hyvästä aikuisillekin. Erityisesti, jos ei halua antaa ilmi nimeä ja kotiosoitetta pelkkää huolimattomuuttaan.

