Suomi on toiminut pioneerina monessa asiassa, kuten koulutuksen ja teknologian kehittämisessä. Ympäristöä koskevissa teoissa osa haluaa silti piiloutua isojen mörköjen taakse, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Pyry Dementjeff.

Aamulehti

”Liikkumisen suuri muutos näkyy Pirkanmaan autokaupassa.”

Näin alkoi Aamulehdessä 19.8. julkaistu juttu, jossa kerrottiin, miten lataushybridi- ja täyssähköautot ovat nousseet autonostajien ykkösvaihtoehdoiksi.

Liikkumisen muutokset näkyvät Tampereella muuallakin.

Hämeenkadun ajoväylää on kavennettu siten, että kevyelle liikenteelle on enemmän tilaa. Ratikka on ottanut paikkansa kaupungissa. Tesoman junaseisake avattiin elokuussa.

Tulevaisuustalo Sitran uudessa julkaisussa Korjausliike – Suomi kohti 1,5 asteen tavoitteen mukaisia ilmastotoimia, kerrotaan valtion tavoitteen olevan liikenteen 11,3 miljoonan tonnin päästöjen puolittaminen vuoteen 2030 mennessä. Lopullisena tavoitteena on fossiiliton kotimaan liikenne vuoteen 2045 mennessä.

Sitran mukaan päästöjä voidaan vähentää suosimalla kävelyä, pyöräilyä ja joukkoliikennettä. Kuljetuksia tulisi myös siirtää teiltä raiteille, niin kuin Tampereella on alettu tehdä.

Erityisen iso merkitys on lähijunilla.

Vielä kauempana keskustasta asuville oma auto on houkuttelevan helppo vaihtoehto. Yksityisautojen tarve voidaan minimoida, kunhan lähijunaliikennettä kehitetään tarpeeksi laajalle ja vuorovälit ovat riittävän tiheitä.

Kaikista suurimman päästövähennyksen odotetaan tulevan siirtymällä uusiin käyttövoimiin, esimerkiksi sähköön, sekä vaihtamalla fossiiliset polttoaineet uusiutuviin tai synteettisiin polttoaineisiin.

Tampereen autokaupassa ollaan siis menossa oikeaan suuntaan.

Sähköautot ovat tulleet jäädäkseen. Vielä ne ovat kalliita, mutta ei mene kauaa, kun markkinoilta alkaa löytyä nykyistä enemmän huokeamman hintaisia sähkö- ja hybridiautoja. Mitä enemmän niitä ostetaan, sitä halvemmalla niitä pitkässä juoksussa saa.

Tavoitteen tulisi olla, että kaikki eivät tarvitsisi autoa ja ne jotka tarvitsevat, voisivat lähitulevaisuudessa vaihtaa autonsa joko lataushybridi- ja täyssähköautoon.

Yleinen ympäristötoimia vastaan käytetty väite kuuluu jotakuinkin näin: ”Suomen ympäristöpäästöt ovat maailman mittapuulla pienet, meidän teoillamme ei ole merkitystä.”

Tämä on huono argumentti.

Suomi on toiminut pioneerina monessa asiassa, kuten koulutuksen ja teknologian kehittämisessä. Ympäristöä koskevissa teoissa osa haluaa silti piiloutua isojen mörköjen taakse.

”Isot teollisuusmaat saastuttavat joka tapauksessa”. Niin tekevät, ainakin, jos joku ei näytä esimerkkiä.

Miksi emme siis näyttäisi mallia nytkin? Tilanne ei ainakaan tule paranemaan lyömällä lyötyä.

Tampereella otetaan isoja askelia kohti oikeaa suuntaa. Tällä tiellä on hyvä jatkaa.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.