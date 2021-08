Hankkeet viestivät siitä, että Tampere kasvaa ja kehittyy. Kaupunkiseutujen ulkopuolella sijaitsevissa muuttotappiokunnissa tällaisia ei tehdä, muistuttaa Aamulehden toimittaja Sari Rautanen.

Aamulehti

Tampere on vienyt viime vuosina maaliin useita jättikokoisia kaupunkikehityshankkeita, vaikka kaikkia vastaan on harattu kantapäät savessa. Rantatunnelin läpi ajavat kymmenet tuhannet matkalaiset joka päivä, Ranta-Tampellasta on muodostunut haluttu asuinalue ja ratikan liikennöinti on alkanut mallikkaasti.

Hankkeet viestivät siitä, että Tampere kasvaa ja kehittyy. Kaupunkiseutujen ulkopuolella sijaitsevissa muuttotappiokunnissa tällaisia ei tehdä.

Useimmat rakennushankkeet vaikuttavat merkittävästi kaupunkikuvaan. Usein vastustajat perustelevatkin kantaansa sillä, että uusi rakentaminen pilaa maiseman.

Ottamatta kantaa siihen, mitä Ilves-hotellin rakentaminen aikoinaan teki Tammerkosken maisemalle on pakko todeta, että nykyhankkeet ovat muuttaneet Tampereen kaupunkikuvaa pääosin hyvään suuntaan.

Ratinanrantaan on tullut joutomaan tilalle upea rantabulevardi. Tipotien terveysasema tarjoaa ohi kulkeville arkkitehtuurin ystäville silmänruokaa joka kerta.

Sammonkadulla ja Teiskontiellä ratikkakiskot näyttävät siltä, kun olisivat kulkeneet siinä aina.

Jopa sellaisen, joka ei ole innokas ostoksilla kävijä, on myönnettävä, että Ratinan kauppakeskus on tyylikkäästi siistinyt entisen rahtiterminaalin tontin.

Eteenpäin menemisestä kertoo, että saavutuksia ei ole jääty ihastelemaan kädet taskussa. Uusia hankkeita on käynnissä, ja lisää suunnitellaan koko ajan. Esimerkiksi Kannen ja Areenan alueelta sekä Tammelan uudelta stadionilta on lupa odottaa paljon.

Hankkeista piirretyt havainnekuvat näyttävät usein utopistisilta, mutta jos uusi asemakeskus toteutuu edes suurimmaksi osaksi julkisuudessa esiteltyjen kuvien näköisenä, luvassa on jotain ainutlaatuista.

Näsijärven rantaa on rakennettu viime vuosina vauhdikkaasti, mutta Pyhäjärven puoli on saanut olla Ratinanrannan rakentamisen jälkeen rauhassa. Lähitulevaisuudessa tämäkin muuttuu.

Jäteveden puhdistamon paikalle nousee Viinikanlahden 3 000 asukkaan kaupunginosa. Vierestä vapautuu Metson 17 hehtaarin tontti, joka tarjoaa herkullisia mahdollisuuksia etenkin, jos vanhoista rakennuksista pystytään säästämään edes osa.

Pyhäjärven puolella sijaitsee myös Eteläpuisto, jonka rakentamista vastaan on harattu vuosia. Tuoreen pormestariohjelman mukaan haraaminen on tuottanut tulosta. Eteläpuisto-kadun eteläpuoli jää kokonaan virkistyskäyttöön.

Vastustajien mukaan miellyttävä kaupunkikuva vaatii rakentamisen vastapainoksi riittävät viheralueet. Ne parantavat viihtyisyyttä ja houkuttelevat ulkoiluun.

Tämän tunnustaa myös vannoutunut kaupunkikehittämisen ystävä ja antaa mielellään pisteen vastustajille.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.