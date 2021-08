Onko matkustamisen kaipuu aidosti pakottavaa, vai olemmeko juoneet liikaa kahvia Nuuskamuikkusen kuvalla varustetusta kupista, kysyy Aamulehden toimittaja Ilari Leppäniemi.

Toinen perättäinen kesä, jona ei pahemmin ulkomaille matkusteltu, lähestyy loppuaan.

Jonain päivänä taas matkustellaan. Ehkä piankin.

Mutta toivottavasti paljon vähemmän kuin ennen.

Vertaisarvioidussa Nature Climate Change -lehdessä vuonna 2018 julkaistun artikkelin mukaan turismi aiheuttaa noin kahdeksan prosenttia maailman kasvihuonekaasupäästöistä.

Tämä on nykypäivänä jo ihan arkitietoa: me ihmiset matkustelemme, etenkin lentäen, aivan liikaa. Se on harmillista todeta, sillä matkustelu haittavaikutuksistaan riisuttuna on arvokasta, elämää rikastuttavaa puuhaa.

Mutta nyt, kun pandemia vei kesäreissut Keski-Eurooppaan ja sai viettämään kaamoksen kotona, on hyvä hetki kysyä: oliks tää nyt kuitenkaan niin paha?

Moni vastaa, että kyllä oli, ja monella on siihen oikeus.

Oma vastaus kannattaa kuitenkin harkita huolella ennen kuin palaa sokeana vanhoihin tapoihin. Matkustamisen suosion osasyynä on valtava määrä kulttuuriimme kuuluvia malleja, joita omaksumme esimerkiksi musiikista, elokuvista, kirjallisuudesta ja räjähtäneessä määrin sosiaalisesta mediasta.

Ihminen rakastaa kertoa itsestään tarinaa. Yksi romanttisimmasta tarinoistamme on travellerin tarina. Se voi kuulua vaikkapa näin: ”Minä olen ihminen, jonka on vaikea pysyä paikoillaan. Minun on aina paettava Suomen syksyä ja nähtävä maailma ennen kuin kuolen.”

Mutta oletko ja onko oikeasti? Vai oletko lukenut Jack Kerouacia ja juonut kahvia Nuuskamuikkus-mukista ja kuunnellut Hassisen Konetta ja päättänyt, että minäkin tunnen näin?

Äskeinen ontuu, koska sille on syynsä, että matkustamisesta tehdään niin paljon taidetta. Tietenkin siksi, että se on – kuten sanottu – aidostikin arvokasta.

Pointti on, ettei kannata antaa minkään opitun identiteetin olla esteenä vähentää matkustelua, kun ilmastosyyt siihen kerran ohjaavat. Se kirpaisee, mutta niin kirpaisee perkele muovinkierrätyskin jos taloyhtiössä ei ole asianmukaista roskista.

Lopuksi ajatus jokaiselle, joka innostuu koronan jälkeen vähentämään ulkomaille singahtelua tai lopettamaan sen.

Luin hiljan Aamulehdessäkin työskennelleen Jantso Jokelinin (emme tunne) esseeteoksen Matkaopas ei-minnekään. Kirja ilmestyi vuonna 2012, ennen kuin ehdimme kaikki kyllästyä teksteihin kotimaan matkailusta.

Jokelin kirjoittaa: ”Meitä lähinnä ympäröivä yhteisö ja sisäinen maailmamme muodostavat yhdessä ainoan kulttuurin, jonka voimme koskaan kunnolla tuntea. Kaikki muu on vierailua.”

Hän ehdottaa turismin riivaamiin kaupunkeihin suuntaamisen vaihtoehdoksi suhteen syventämistä esimerkiksi lähivesiin ja lähiöbaareihin. Yksinkertaisia, mutta ainakin minulle merkityksellisiä sanoja.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.