Maksoimme muutaman laitteen huvituksista 117 euroa, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Tuulia Kotakorpi.

Jo ennakkoon tuntui kohtuuttomalta maksaa kolmevuotiaan – ja metrin mittaisen – Särkänniemi-käynnistä täysi aikuisten rannekkeen hinta, mutta vielä kohtuuttomammalta se tuntui käynnin jälkeen.

Tampereen Särkänniemi ei tänä kesänä ole myynyt lainkaan alle 120-senttisten rannekkeita, vaan yli 3-vuotiaat ovat joutuneet ostamaan täysihintaisen huvilaiterannekkeen.

Alle 3-vuotiaat pääsevät ilmaiseksi, mutta hehän eivät yleensä pituutensa vuoksi pääse edes metristen laitteisiin. Esimerkiksi toinen lapsemme on kaksivuotiaaksi todella pitkä poika, ja hän on 98-senttinen.

Aikuisen kanssa toki pienetkin pääsevät useampaan laitteeseen – kunhan aikuisellakin on se 39 euron ranneke. Niitä tarvitsimme kahden lapsen kanssa sekä isälle että äidille. Maksoimme siis muutaman laitteen huvituksista 117 euroa.

Pienten lasten kanssa voi nimittäin ihan helposti käydä niin, että puolen tunnin jonotuksen jälkeen hän ei haluakaan mennä laitteeseen tai päättää yhtäkkiä, ettei halua mennä yhteenkään laitteeseen koko reissulla tai ei ainakaan enää jonkin laitteen jälkeen.

Näin kävi meidän kolmivuotiaamme kanssa. Yhdessä isän ja pikkuveljen kanssa kävimme Kantti x Kantissa, sitä ennen pojat ehtivät korkata possujunan. Kohtaloksi koitui puolen tunnin jonotus Vauhtimatoon, joka olikin sitten vähän liian jännä, eikä poikaa enää saanut sen jälkeen yhteenkään laitteeseen.

Pienen mielen liikkeitä on välillä vaikea ennakoida. Kotona ja puistossa hurjapäinen vauhtiveikko saattaakin arastella isoja, äänekkäitä ja vilkkuvia laitteita. Tai jokin yksittäinen pieni asia uudenlaisessa tilanteessa voi säikäyttää.

En muuten ollut ennen kiinnittänyt huomioita, kuinka korvia huumaava meteli Särkänniemessä on. Joko korona-ajan rauhaiselo on herkistänyt korvat tai sitten desibelit ovat kasvaneet. Kuuloni tuskin on ainakaan parantunut.

Pienten lasten laitealue on hyvin tiivis ja pieni, joten sekametelisoppa on sen mukainen.

Vaikka huvipuisto oli heinäkuisena arkipäivänä aivan täynnä, muutama nimenomaan pienten laite oli laitettu kiinni ja joitain käytettiin henkilökuntapulan vuoksi puolitunneittain. Esimerkiksi helpoksi aloituslaitteeksi ajattelemamme Leppäkerttu oli kiinni.

Angry Birds -puiston neljän vuoden ikäraja tuntui jo melkein kettuilulta.

Särkänniemestä on tullut suurten ja hurjien laitteiden ansiosta katu-uskottava kohde nuorten ja nuorten aikuisten keskuudessa. Uusi terassialue pyrki tänä kesänä ilmeisesti houkuttelemaan paikalle myös vielä aikuisempaa väkeä, mutta yhden ryhmän Särkänniemi on ilmeisesti unohtanut: pikkulapset.

Portista ulos kävellessä, tuli fiilis, ettei meidän pikkuasiakkaillamme ole väliä. Helsingin Linnanmäellä pienten laitteet ovat ilmaisia, kuten myös sisäänpääsy puistoon. Kynnys lähteä kokeilemaan huvipuistotouhuja on tehty matalaksi – ja taatusti toimii porttiteorian tavoin: kun lapsen kanssa on helppo käydä kokeilemassa, hänestä kasvaa varmemmin isonakin huvipuistohuvittelija.

Meille tuli selväksi, ettei Särkänniemi ole lomakohteemme moneen vuoteen.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.