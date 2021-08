Tampereen Hiedanrannassa on paljon samaa kuin Tallinnan turistimagneetissa, kirjoittaa toimittaja Raili Roth.

Kesäreissu Tallinnaan paljasti Telliskiven vanhan tehdasalueen komean kehityksen. Aurinkoisena elokuun päivänä väki suuntasi pois keskustasta kohti boheemia tehdasaluetta.

Eipä ihme. Telliskivessä on pandemia-aikana terassivalikoimaa, pikaruokakioskeja ja tilaa pitää turvavälejä. Yhden vanhan tehdashallin edessä vilvoitteli teatteriesityksen väliajan yleisö. Heti nurkan takana pääsi kuulemaan livejazzia kirjakaupan terassiaukiolla.

Tehdasalueen kruununjalokiven, Fotografiska-valokuvamuseon avarissa saleissa sai katsella huippuvalokuvaajien teoksia turvallisesti.

Telliskiven taika syntyy siitä, että näkymiä ei ole pilattu liialla puunaamisella. Tiilirakennusten nuhjuisissa seinissä polveilee graffiteja ja sisäpihoilla on vaihtuvia taidenäyttelyitä.

Tehdasalueesta on kasvanut Viron luovuuden keskus. Telliskivessä on oma kauppakatu virolaiselle designille, galleria ja kolme teatteria. Alueella on lauantaisin kirpputori ja satoja kulttuuritapahtumia vuodessa.

Nuhjuisten tehtaiden ja huippudesignin yhdistelmä vetää turisteja.

Vanhat tehtaat ovat alueen todellista historiaa, eivätkä joka kaupungista löytyviä lasikuutioita täynnä ketjuliikkeitä. Menneisyyttä ei ole yritetty peittää, vaan kaupungin omat taiteilijat ja käsityöläiset saavat tuoda näytille omaa parastaan ja hehkuttaa tehtaat henkiin.

Telliskivi on hyvä pitää mielessä, kun Tampereen Hiedanrannan suunnittelu etenee. Hiedanrannassa on paljon samaa kuin Tallinnan-serkussaan.

Molempiin johtavat käytöstä poistuneet junaraiteet. Telliskivessä vanhat raiteet ovat innoittaneet kokonaiseen katuruokakioskien ja -terassien aukioon, jolla seisoo ravintolatiloina myös kaksi neuvostoaikaista junavaunua.

Sekä Telliskivi että Hiedanranta ovat alkaneet kukoistaa, kun aktiiviset paikalliset ovat saaneet tiloja käyttöönsä. Hiedanranta alkoi herätä henkiin graffittitaiteen, Kaarikoirien ja käsityöläisten tultua kehiin.

Hiedanrannassa näkyy nyt asukkaista versonutta ruusua ja rosoa, jota ei pidä siivota pois. Hienojen rantapuistojen, kartanopihan ja tamperelaisen teollisuushistorian alue on ainutlaatuinen yhdistelmä, jota ei muualta löydy.

Hiedanrannalla on kaikki mahdollisuudet kasvaa Tampereen omaksi turistimagneetiksi.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.