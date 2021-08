Rähjäisestä Uunosta tuli rakastettu sankari.

Suomi sai 50 vuotta sitten kaksi kansan rakastamaa suosikkia, loton ja Uuno Turhapuron.

Spede Pasanen seurasi kotonaan sunnuntaina 3. tammikuuta 1971 loton ensimmäistä arvontaa.

Spede ymmärsi heti, että lotosta tulee suosittu. Ja pian aviopari Vesku Loiri ja Marjatta Raita riitelivät Speden tv-ohjelmassa ”löttövoitosta”.

Elokuussa 1973 teattereihin tuli Speden elokuva Uuno Turhapuro.

Spede ja Vesku loivat Uunosta rähjäisen sankarin, joka vieroksui töitä ja karkasi Esson baariin kaljalle.

Uunoon oli helppo samaistua, ja hänen sukulaissielujaan ovat Chaplinin kulkuri, Aku Ankka, Pekka ja Pätkä.

Aku Ankka yritti elää pihin Roope-setänsä siivellä, mutta veljenpojat pelastivat setänsä Akun turmiolta.

Uunokin oli onnekas kuin Hannu Hanhi, joka puhdisti usein appiukkonsa vuoristoneuvos Tuuran.

Uunon rouvalle Spede antoi vihaamansa saksan kielen opettajan mukaan nimen Elisabeth.

Marjatta Raita esitti pirttihirmua, mikä taisi olla Speden outo käsitys naisista.

Jopa Venäjällä Uuno on suosiossa. Siellä myydään Putin-tuoksua nimeltään Leaders Number One. Uunon tunnuslaulu on Uuno On Numero Yksi.

Suomenruotsalaiset mielellään katsovat Hoono Turhapuroa.

Rautarouva Lenita Airistolla ja Uunolla oli oikeassa elämässä suhde. Lenitan mukaan rakkaus Turhapuroon eli Loiriin alkoi tajunnan räjäyttävällä tavalla.

Rakkaus onkin aistien runoutta. Lenitan aistit saattoivat olla kovilla, kun aamiaisen tarjoili sänkyyn risaiseen verkkoaluspaitaan pukeutunut pussihousuinen mies.

Vain vaatimattomuuteni estää kertomasta, että esiinnyin viimeisessä Turhapuro-elokuvassa That is my life. Se tehtiin Speden muiston kunniaksi.

Pari päivää seurasin espoolaisessa kartanohotellissa Ere Kokkosen ohjausta ja sain tavata Uunon elokuvien rakastetut tähdet.

Elokuva jäi Tapio Hämäläisen, Ville-Veikko Salmisen, Marjatta Raidan, Marita Nordbergin ja Simo Salmisen ja toistaiseksi myös meikäläisen viimeiseksi.

Oli hienoa istua vierekkäin Loirin kanssa maskeerattavana. Enpä ole sen jälkeen naamaani pessyt.

Kevennys: Mäkelä osti Alkossa 600 pulloa punaviiniä.

– Mihinkäs te noin paljon, kysyi myyjä.

– Mulla on kaveri autossa.

Samassa Turhapurossa esiintyivät myös Sauli Niinistö ja Tanja Karpela, mutta filmimaailman tyyliin heille tuli ero.

Ronald Reagan nousi Amerikan presidentiksi elokuvien ansiosta, ja Saulikin nousi Mäntyniemeen filmitähtenä.

Esitimme Turhapurossa Jukka Virtasen ja Aarre Elon kanssa vanhainkodissa olevia jalkapalloilijoita, joita kodin johtaja, upea Hannele Lauri, höykytti.

Odotin sivuosan Jussia, mutta sen pokkasi joku Juha Muje.

Huumoria lopuksi:- Hyvää päivää. Nimeni on Kleptoman.

- Mistä ihmeessä olette moisen nimen saanut?

- Varastin sen.

Kissamme Kauno käyttää tietokoneen hiirtä taitavasti. Kosketus on tassunpehmeä.