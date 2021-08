Italiassa on menossa ihmiskoe Suomen päätöksiä varten. Koronarajoituksia ei juuri ole, joten tilanne on ikään kuin passi korvaisi rajoitukset.

Italialaiset ovat joskus hämmentävän tehokkaita. Perjantaina 6. elokuuta astui voimaan maan oma Green Pass, vihreä passi, joka tarvitaan, kun haluaa ruokailla ravintolan sisätiloissa, käydä kuntosalilla, museossa, konsertissa tai tehdä muuta vastaavaa koronaviruksen leviämisen kannalta riskialtista.

Passin saa kännykkäänsä kaksi viikkoa ensimmäisen rokotuksen jälkeen.

Italiassa passi herättää samoja epäilyksiä kuin Suomessakin, mutta silti Marion Draghin hallitus murjoi sen voimaan. Ilman välihuutoja päätös ei onnistunut, sillä hallituksessa istuva oikeiston Lega sekä kannatti että vastusti pakollisuutta.

Täälläkin ravintoloitsijat ihmettelevät ihan oikeutetusti, että miten he voivat valvoa asiakkaitaan. Vastaus on, että valvot tai itket ja valvot. Esimerkiksi ravintola voidaan rikkomuksista sulkea kymmenen päivän ajaksi ja asiakasta taas voidaan rangaista maksimissaan 400 euron sakolla.

Koronasulkujen ajalta tiedän, että italialaiset myös perivät ne sakot, joilla uhkaavat. Naapurimme lompakkoa pakottaa vieläkin hänen viime vuonna saamansa kaksi 300 euron sakkoa. Maratoonari kun ei uskonut, että edes autioilla maalaisteillä ei saa lenkkeillä.

Ravintola voi toimia haluamallaan tavalla. Se joko tarkistaa asiakkaidensa rokotukset tai se luottaa näiden omaan vakuutukseen, itsesertifiointiin.

Yksi ero Suomen keskusteluun on. Täällä kukaan ei ole kysellyt asiakkaiden yhdenvertaisuuden perään.

Jos Italian poliitikot ovat päätöksenteossaan olleet hämmentävän tehokkaita, niin ovat myös kansalaiset. Jo liki 50 miljoonaa italialaista on ladannut passin valmiiksi. Maassa on 61 miljoonaa asukasta, joista noin 37 miljoonaa on saanut vähintään ensimmäisen rokotuksen ja on siis oikeutettu passiin.

Luultavasti ravintoloihin pääsy on ollut makein porkkana ladata passi. Syöminen on tässä maassa pyhä toimitus. Passin sijaan voi myös osoittaa olevansa terve. Sen voi korvata enintään 48 tuntia vanhalla koronatestillä, jonka saa apteekista muutamalla kympillä. Tämä saattaa pelastaa monelta riidalta, jos seurueessa on no vax -väkeä.

Meilläkin on perhepiirissä yksi rokotevastainen ja olemme varanneet pöydän suositusta kalaravintolasta. Nyt meidän ei tarvitse viedä hänelle annoksia autoon, kuten vitsailimme.

Terasseilla saa yhä syödä passitta. Samoin puistoihin ja muihin avoimiin yleisiin tiloihin meno on sallittua, kunhan on terve. Kirkko on passivapaa, kuten hotellit. Kahvin tai jäätelön saa napata nopeasti, kuten myös pankkiautomaatilla voi käydä rokottamatta.

Passi on tulossa myös kouluihin ja julkisiin kulkuneuvoihin. Yliopistot ovat jo listalla, mutta alle 12-vuotiailta sitä ei missään tapauksissa vaadita. Perustelluista terveyssyistä saa jättää rokotukset väliin.

Italiassa on nyt menossa ihmiskoe Suomen päätöksiä varten. Koronarajoituksia ei juuri ole, joten tilanne on ikään kuin passi korvaisi rajoitukset. Kuinka käy, toimiiko passi vai tarvitaanko syksyn myötä myös rajoituksia.

Säännöistä on vaikea tehdä yksiselitteisiä. Esimerkiksi hotelliin saa mennä ilman passia, mutta hotellin ravintolan illalliselle passi on oltava. Siinä sitä riittää ihmettelemistä, kenellä se passi on oltava. Siinä on sauma vastustajille, sillä yksi tapa vastustaa sääntöjä on väittää, että ei saa niistä selvää.

Passimaailma vaatii kaikilta asennetta. Voiko vastustaa sekä rajoituksia että rajoituksia lieventävää passia? Lempipitseriamme omistajalle ei käy passi, ei rokote ja rajoitteet ne vasta syvältä ovatkin. Jalan polkeminen maata vasten ei ole kovin rakentavaa. Ehkä joudumme vaihtamaan pitseriaa, varsinkin kun hän ei kykene luopumaan poskisuudelmista.

Jos passi saadaan voimaan koko Euroopassa, on se suuri helpotus matkailulle. Nyt matkailija joutuu seuramaan herkeämättä mitähän kussakin maassa milloinkin vaaditaan. Onko minulla varmasti oikea lippu ja lappu.

Lisäksi vaaditut englanninkieliset testit ovat kalliita. Maksoin juuri yhteensä 270 euroa covid-testeistä päästäkseni Italiasta Suomeen ja takaisin. Saman verran siis kuin edestakaisista lentolipuista.

En silti valita. On tehtävä, mitä on tehtävä.

Sari Passaro

Kirjoittaja asuu Italian Toscanassa.