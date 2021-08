On lyhytnäköisyyden huippu, ettei opiskelijoista ole huolehdittu tarpeeksi korona-aikana

Turhautumista auttaisi tieto siitä, että joku pitäisi meistä huolta, jos siihen ei itse pysty, Aamulehden toimittaja Tuuli Rantasalo kirjoittaa.

Viime aikoina minua on kalvanut yhä vahvemmin ajatus, että korkeakouluopiskelijat on jätetty heitteille.

Julkisuudessa on oltu huolissaan siitä, jos koululaiset joutuvat etäopetukseen. Aivan aiheellisesti. Näin yliopisto-opiskelijana on kuitenkin tuntunut hassulta, ettei meidän asiaamme ole ajettu samalla tarmolla. Esimerkiksi yliopistoissa opetus on hoidettu pääasiassa etänä vuoden 2020 keväästä lähtien.

Paljon se on ottanut, sillä opiskelijoiden mielenterveys ja jaksaminen ovat heikentyneet. Viime vuonna Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön YTHS:llä tehtiin mielenterveyteen liittyviä hoidontarpeen arvioita 26 prosenttia vuotta 2019 enemmän.

Valoa pilkistää onneksi tunnelin päässä. Aamulehti uutisoi 18. elokuuta (A12), että Tampereen, Helsingin, Jyväskylän ja Turun yliopistoissa järjestetään syksyllä enemmän lähiopetusta kuin keväällä. Ensimmäistä ja toista vuotta opiskelevat ovat lähiopetuksessa etusijalla.

Suomen yliopistojen rehtorineuvoston Unifin puheenjohtajan ja Jyväskylän yliopiston rehtorin Keijo Hämäläisen mukaan (Aamulehti 18.8. A12) korkeakoulujen arjen normalisoituminen vaatii rokotuskattavuuden lisääntymistä.

Rokotteiden hakemista ei kuitenkaan tehty opiskelijoille turhan helpoksi. Kesäisin moni muuttaa opiskelupaikkakunnaltaan pois, useimmiten töiden tai perheen ja ystävien perässä.

Rokotteita annetaan kuitenkin asuinkunnassa. Jos on kesälläkin kirjoilla opiskelukaupungissaan, pistoksen hakumatka voi olla pitkä ja kallis. Itse matkustin noin puolitoista tuntia edestakaisin yliopistokaupunkiini ja maksoin junalipuista yhteensä 25 euroa.

Matkani olisi kuitenkin voinut kestää jopa neljä tuntia suuntaansa, jos viettäisin kesääni kotipuolessani. Silloin vapaan ajankohdan löytäminen olisi ollut todella vaikeaa. Lisäksi muutama kymppikin voi tuntua opiskelijan kukkarossa, jos rahaa saa vain Kelasta.

Kotikuntaansa voi toki vaihtaa kesäksi, ja myös rokotteen voi sopia ottavansa muualla. Sumpliminen tuo kuitenkin ylimääräisiä mutkia matkaan, eikä kaikilla ole jaksamista tai viitseliäisyyttä niihin.

Syksyllä rokotteiden haku helpottuu, kun opiskelijat palaavat opiskelupaikkakunnilleen.

Turhautumista auttaisi tieto siitä, että joku pitäisi meistä huolta, varsinkin jos siihen ei itse pysty. Toistaiseksi yliopistot ovat jättäneet oppimisesta paljon vastuuta opiskelijoille.

Sekään ei herätä luottamusta, että YTHS ruuhkautui alkuvuonna. Apua sai odottaa, juuri kun sitä eniten tarvittiin. Tälläkin hetkellä lyhytterapiaan on parin kuukauden jonot.

Kun arki korkeakouluissa normalisoituu, opiskelijoita ei saa unohtaa. Korona-ajasta aiheutuneet ongelmat näkyvät vielä pitkään. Ne täytyy hoitaa heti, ennen kuin ne ehtivät kasaantua.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.