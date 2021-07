Aamulehden toimittaja Pyry Dementjeff seurasi sivusta kesäillassa koripalloa heittelevän henkilön toimintaa.

Pallon kumina asvalttia vasten erottuu selvästi kesäillan hiljaisuudessa. Jos kuuntelee tarkkaan, pystyy erottamaan, että pallo on kumia.

Pyynikin Koulukadun kentällä on yksinäinen henkilö heittelemässä.

Äänimaisemaan liittyy myös räminää, kun suurin osa heitoista kolisee rautoihin. Ennen olisin kysynyt itseltäni, ”miten joku jaksaa”.

Seuraan touhua ja samalla puolitietoisesti hidastan vauhtiani.

Perustelen naiivin asenteeni. Olen urheillut lähes koko elämäni. Teinivuosieni kesälomat kulutin urheilusaleja, talvisin reissasin pitkin maata pelien perässä. Viimeiset viisi vuotta olen urheillut ammatti- ja puoliammattilaisurheilijoiden kanssa.

Mitenkään erikoinen pelaaja en ole ikinä ollut. Nimitän siksi itseäni neljäsosa-ammattilaiseksi. Homma on totista ja treenaaminen kovaa, mutta jo pitkään on ollut selvää, että huipulle tieni ei vie.

Urheileminen vakavoitui vuosien aikana. Täysillä tai ei ollenkaan -mentaliteetti valtasi ajatukseni. Into säilyi, mutta hauskuus oli enää toissijaista. Koin sitä yksittäisissä hetkissä. Muuten urheilin, koska olen aina urheillut.

Lähes koko viime kesän mietin, haluanko enää urheilla tosissani. Muut asiat, kuten opiskelu ja työ, ovat ottaneet enemmän tilaa elämästäni.

Olen huomaamattani lähes pysähtynyt katsomaan Koulukadun pallotaituria. Viimein heitto osuu ja pallo suhahtaa koriraudan läpi. Herään hetkestä ja jatkan matkaani.

Touhu ei missään kohtaa näyttänyt organisoidulta, joten oletan, että hän tekee sitä ainoastaan liikunnan ja urheilun vuoksi, rakkaudesta lajiin.

Päätin, että aion suhtautua samoin.

Kuluneen vuoden aikana olen ottanut etäisyyttä urheiluun. Harjoittelen ja pelaan vielä, mutta henkisesti en kanna siitä paineita.

Kevyemmän suhtautumisen opettelu vei aikaa, mutta viimein koen, että olen pääsemässä tavoitteeseeni.

Suhtautumiseni ammatti- ja kilpaurheiluun ei ole muuttunut. Olen yhä suuri urheilufani ja arvostan suuresti heitä, jotka harjoittelemalla ovat päässeet huipulle.

Suhtautumiseni omaan tekemiseeni sen sijaan on muuttunut. Jos ei suju, niin ei suju. Aamulla on taas koulua tai töitä. Tärkeintä on, että urheilu antaa mahdollisuuden irtautua kaikesta muusta.

Tein itselleni lupauksen. Neljäsosa-ammattilaisurani lähenee loppuaan, mutta aion nauttia jokaisesta hetkestä samalla tavalla kuin Koulukadun pallotaituri.

Jos tekstiäni eksyy lukemaan joku urheilun lopettamista pohtiva, niin suosittelen, että etsit oman lajisi vastineen Koulukadun pallotaiturille. Pysähdy seuraamaan hänen tekemistään hetkeksi. Se auttoi minua ymmärtämään, mistä urheilussa on kyse.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.