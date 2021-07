Entä, jos X olisikin Ex ja Tukkijoki Tupajumi? Kauheasti tervetuloa uusiksi nimettyjen huvipuistolaitteiden kyytiin!

Aamulehden toimittaja Tiina Ellilä nimesi kauhun innoittamana paikallisen huvipuiston laitteita uusiksi.

Kauhu tuntuu olevan yhä yleisempää viihdettä. Lokakuussa on luvassa sekä Halloween että Särkänniemen Karmiva karnevaali. Finnkino on kesällä näyttänyt rutkasti kauhuelokuvia, joista edelleen pyörivät ainakin Old ja Kirottu 3: Paholaisen vallassa.

Kauhun innoittamana nimesin paikallisen huvipuiston laitteita uusiksi.

Regatta = Raticca. Ylinopeutta ajava ratikka, joka suistuu joka kerta kiskoiltaan – tai Ratican eteen ajaa yllättäen henkilöauto.

Auto Racing = Sähköpotkulauta Racing. Tässä laitteessa ei käytetä kypärää, laudan maksiminopeutta ei ole rajoitettu, ja ajaessa on katsottava kännykkää. Acutaan päätymisen todennäköisyys on 20 prosenttia!

X eli Äksä = Ex eli Eksä. Tästä kyydistä toiset selviävät ihan ok, mutta joidenkin koko loppuelämästä tulee vaikea. Laiteajo saattaa päätyä käräjäoikeuteen huoltajuus- tai elatusapukiistana.

Vauhtimato = Laiskamato. Tämä letkeä vimpain se vasta järkyttää nykyihmistä! Laiskamato etenee koko puolen tunnin jurnutuksen ajan tuskastuttavan hitaasti, eikä tässä menopelissä tapahdu yhtikäs mitään. Ennen ajoa kävijöiden kännykätkin kerätään pois.

Takeoff = Fakoff. Vatkaimessa on kaksi joukkuetta, joista toinen yrittää ärsyttää toista muun muassa kesoa näyttämällä ja huutamalla veikeää v-sanaa.

Boom = Bodom. Telttalaite, jonka tapahtumat päätyvät uutisiin. Kevyenä vaihtoehtona Moom eli ”Kauhea äiti”, jossa käynnin jälkeen äidiltä ei heru pehmis- eikä jäähilejuomarahaa.

Troika = Poika. Laite, jossa tehdään kaikkea vaarallista, mitä pojat keksivät tehdä, ja tämän jälkeen ymmärretään, miksi Suomessa syntyy 105 poikaa sataa tyttöä kohden.

Järvikaruselli = Lärvikaruselli. Somen naamapoliisit arvioivat reaaliaikaisesti verkossa naamojen perusteella, ketkä pääsevät kyytiin.

Motogee = Fotogee. Kyydissäolijoista tehdään kuvamanipulaatio, jossa henkilö istuu pytyllä. Kuvat jaetaan someen.

Red Baron = Bad Rerun. Loppumattomia uusinta-ajoja kaipaaville! Vehkeestä ei pääse pois, ennen kuin hupipuisto sulkeutuu.

Kahvikupit = Pahvikupit. Kyydissä pysytään niin kauan kuin pahvi kestää!

Tattiralli = Lakkiralli. Lippalakkeja vaihdellaan kanssahauskaajien kanssa minuutin aikana niin monesti kuin ehditään. Kotona jännitetään, tuliko täitä vai ei.

Majakka = Tarakka. 200 metriä korkea pyörälaite, jonka kyytiin henkilöt kiinnitetään ainoastaan mustekalalla.

Tukkijoki = Tupajumi. Puurataa käytetään niin kauan kuin se pysyy tuholaisten jäljiltä pystyssä. Tule pian!

Viikinkilaiva = Ruotsinlaiva. Aikuisten laite, jonka kävijöille juotetaan minuutissa mahdollisimman paljon alkoholia. Perheen aikuisen käynti laitteessa ilahduttaa lopulta koko perhettä.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.