Kaikki tietävät sen tosiasian, että sosiaalinen media on hieno mahdollisuus avata kiinnostavaa keskustelua mutta yhtä lailla se voi olla löyhkäävä kaatopaikka. Pahimmillaan somessa rehottaa yksisilmäisyys, mustavalkoisuus ja ilkeys. Kommentointi on niin yksinkertaista, julmaa ja katteetonta, että ainakin minua kylmää.

Viimeisimmät vilunväreet olen saanut seuratessani Elokapina-keskustelua. Liike näyttää herättävän tunteita, mikä on sen tarkoituskin. Ensinnäkin totean, etten ole elokapinallinen enkä ota kantaa heidän tapaansa toimia, vaikka olen aivan yhtä huolestunut ilmaston tilasta kuin hekin. Kiinnitän huomioni siihen, miten masentavaa kommentointia olen nähnyt Elokapinan arvosteluun liittyen.

Ensinnäkin. Yleistys. Some on suorastaan pursunnut kommentoijia, jotka julistavat, että kaikki elokapinalliset olisivat muka yksinkertaisia idiootteja, ääliöitä ja typeryksiä. Kommentoijien mukaan elokapinalliset olisivat myös työttömiä, yhteiskunnan tukien varassa keplottelevia huijareita.

Yleistys on laiskan ihmisen pahe. Hän ei ole viitsinyt ottaa asioista selvää mutta haluaa silti sanoa mielipiteensä. Hän heittää ilmoille jotakin harkitsematonta, joka ei millään muotoa voi pitää paikkaansa.

Jokainen järkevä ihminen ymmärtää, että kaikki elokapinalliset eivät ole idiootteja. Siellä on paljon fiksuja tyyppejä, joskin varmasti joukossa on muunkinlaisia.

Myös lukuisat huomautukset työttömistä siipeilijöistä on kummallinen: on vaikea käsittää, mihin kommentoijat näkemyksensä perustavat. Siihenkö, että kapinallisilla on aikaa kapinoida? Osa voi tietenkin olla työttömiä, tuen varassa eläviä, mutta mitä sitten? Työttömiä ei ole syytä mollata eikä mustamaalata yhtään sen enempää kuin mitään muutakaan ihmisryhmää.

Toiseksi. Ilkeys. Somessa leviää video kahdesta nuoresta kapinallisesta, jotka eivät osaa vastata haastattelijan kysymykseen, miten ilmaston lämpötilaa voitaisiin laskea. Hämmentyneet nuoret katsovat toisiaan silmiin ja änkyttävät jotain vastaukseksi.

Ja mitä tekevät julmat some-aikuiset näille nuorille? Videota levitetään pilkkakommentein ja ivallisin naurunaamoin, tytöistä tehdään naurettavuuden ja tyhmyyden perikuva. Ei ihme, että kiusaaminen ei maailmasta lopu, kun aikuiset näyttävät mallia.

Jos koulumaailmassa joku levittäisi vastaavaa videota vastaavin kommentein, hän olisi kuraattorin pakeilla kiusaamisen ja julkisen häpäisemisen takia, asia ruodittaisiin perin pohjin, jonkinlainen sanktio tai ainakin anteeksipyyntö vaadittaisiin ilman muuta. Mutta somessa saa mellastaa, miten haluaa. Hämmentävää.

Lopuksi nämä elokapinallisia vastaan kapinoivat some-kommentoijat antavat mitä kummallisimpia ratkaisuehdotuksia, miten hoidella toisinajattelijat; eräs ehdotti, että viedään sauna taakse ja piestään jokainen. Ei kauhean fiksu ehdotus mielestäni olipa kapinallisten toimista sitten mitä mieltä tahansa.

Ja mikä olennaisinta: nämä huutelijat eivät anna ensimmäistäkään toimivaa ratkaisuehdotusta, miten meitä kaikkia uhkaava ilmastonmuutos voitaisiin pysäyttää.

Kirjoittaja on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, kolumnisti ja kirjailija.