”Mikä ihminen on päättämään, mikä eläin ansaitsee mahdollisuuden elämään?” kysyy Aamulehden toimittaja Saara Nyystilä kolumnissaan.

Adoptoimme avopuolisoni kanssa kuukausi sitten eläinsuojeluyhdistyksestä koiran. Ihmiset ovat sille vielä vieras ja pelottava asia, eikä mikään ihme. Ensimmäisen elinvuotensa koira eli täysin luonnon armoilla isossa koirapopulaatiossa, jossa se joutui taistelemaan hengestään joka päivä.

Ensimmäinen eläinlääkärikäynti näytti vain vilauksen siitä kaikesta kärsimyksestä, jota viaton eläinparka oli joutunut kokemaan. Koira oli pahasti aliravittu, turkki oli hoitamaton ja suussa sillä oli ientulehdus ja korvissa korvapunkkeja.

Tunnetko tätä lukiessasi sääliä koiraa kohtaan? Hyvä, mutta mitä jos kertoisin, että kyseessä oli oikeasti kissa?

Kissa on yksi aliarvostetuimmista eläimistä Suomessa. Arvostuksen puute on muun muassa syynä siihen, että kotimaassamme on Suomen eläinsuojeluyhdistyksen (Sey) mukaan tällä hetkellä kissakriisi. Arvion mukaan maassamme hylätään vähintään 20 000 kissaa vuodessa.

Arvostuksen puutteesta kertoo myös Aluehallintoviraston (avi) viimeisin ohje kissapopulaation hävittämisestä kunnissa.

Kuten Rekku Rescue -eläinsuojeluyhdistys kirjoittaa lausunnossaan, ohje sisältää useita kohtia, jotka ovat epäeettisiä ja sotivat kaikkia eläinsuojelun perusperiaatteita vastaan. Avin ohjeen mukaan kissat ovat muun muassa rahalliselta arvoltaan vähäisiä ja niiden hoitamisesta koituu kustannuksia, joten mikäli kissa ei ole terve, sen ”laajamittainen sairaudenhoito ei tyypillisesti ole tarkoituksenmukaista”.

Avi antoi myös ohjeistuksen lopettaa koko kissapopulaatio, mikäli yhdeltäkin testattavalta kissalta löytyy populaatiokissoille yleisiä viruksia tai tartuntoja.

Vastaavaa ohjeistusta ei koskaan annettaisi koirista.

Eläinrakkaana ihmisenä minua on jo vuosia kummastuttanut ihmisten erikoinen tarve arvottaa eri eläinlajeja. Mikä ihminen on päättämään, mikä eläin ansaitsee mahdollisuuden elämään?

Kaikilla eläimillä on itseisarvo, jonka pitäisi olla täysin riippumaton siitä, miten arvokkaita ne ovat ihmisille.

Kuukausi sitten adoptoidulle kissalle kuuluu muuten nyt ihan hyvää. Siitä on tullut korvaamaton seuralainen jo aiemmin adoptoidulle kissalle, jonka elämän alkutaival oli myös aika brutaali.

Ihmeen kaupalla se onnistui pentuna välttämään armottoman lahtauksen, joka tehtiin navettakissan pennuille aina, kun niitä syntyi eli vuosittain. Viattomien kissanpentujen tappaminen tuli halvemmaksi kuin navettakissan sterilisaatio, joka maksaa suunnilleen satasen.

Sellaisia me ihmiset olemme.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.