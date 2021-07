Loma loppui, mutta kesä jatkuu vielä – siinä piilee elämän sietämisen ydin

Ihmisen taival on arjen sietämistä, joten olennaista on tehdä arjesta siedettävää.

Tervetuloa, jos palaat tänään kesälomaltasi töihin. Toivottavasti lomasi oli antoisa ja virkistävä. Palauduit työvuoden rasituksista ja olet nyt virtaa täynnä valmiina uusiin haasteisiin.

Itse tein virheen jo loman aloituksessa, ainakin jos asiantuntijoiden ohjeisiin on uskominen. Niiden mukaan viimeiset työpäivät kesäloman kynnyksellä pitäisi ottaa rauhallisesti ja vailla turhaa stressiä. Harvassa taitavat kuitenkin olla ne työt, joissa työntekijä voi loman aattona ilmoittaa, että ottaisin nyt lunkisti, jotta lomavaihde menee sujuvasti silmään. Moni puurtaa ylitöissä, että saa pöytänsä puhtaaksi ennen lomaa.

Oma lomani sujui leppoisasti ja teki tehtävänsä. Unohdin työasiat, nukuin riittävästi ja sain puuhailla lempiharrastusteni parissa. Aktiivinen, itselle mieluisa tekeminen taitaa olla meille suomalaisille se paras tapa rentoutua. Somepäivitysten perusteella ystäväni ovat kolunneet kotimaata Hangosta Kolille ja Saimaalta Saaristomerelle, mökkeilleet, veneilleet, pyöräilleet ja patikoineet. Moni on hoitanut puutarhaa ja kasvimaata tai tehnyt pientä remonttia. Kuukauden helleputkesta huolimatta lomalaiset ovat olleet tarmokkaasti liikkeellä. Harva on hehkuttanut lomailua riippukeinussa lojuen, vaikka ei sekään mikään synti ole. Pieni tylsistyminen lisää luovuutta.

Olisi mukava jatkaa rentoa lomafiilistä myös arjessa, mutta tutkitusti loman myönteiset vaikutukset katoavat jo muutamassa viikossa. Minä olen paukuttanut näppäimistöä jo viikon päivät, joten stressitasot alkavat taas hiljalleen kohota. Olen miettinyt usein, millaista olisi arki, josta ei kaipaa lomalle. Siihen sisältyisi kiinnostavia ja mukaansatempaavia työtehtäviä, riittävästi palautumista ja mielekästä tekemistä myös työajan ulkopuolella. Elämä ja työelämä kuitenkin koostuvat suurelta osin ikävistä rutiineista, jotka on vain pakko hoitaa. Ihmisen taival on arjen sietämistä, joten olennaista on tehdä arjesta siedettävää.

Loma loppui, mutta kesä jatkuu vielä. Siitä nyt ainakin pitää ottaa ilo irti. Onnekkaimmat voivat jatkaa etätöitä mökiltä, asuntovaunulta tai veneeltä, vaikka itse suhtaudun ajatukseen vähän epäillen. Työ on ulottanut lonkeronsa jo kotiinkin, joten olisiko joku paikka syytä pyhittää puhtaasti vapaa-ajalle.

Ajattelin kuitenkin jatkaa kesää pyöräilemällä ennen työpäivän alkua läheisen järven rantaan uimaan. Heti maanantaiaamuna puin shortsit ja teepaidan päälle valmiina uintiretkelle. Jo Aamulehteä postilaatikosta hakiessa iski vilu, sillä helteet olivat päättyneet ja lämpötila romahtanut yli kymmenellä asteella. Arvatkaa vain, meninkö uimaan. No, uusi yritys nyt helteiden palattua.