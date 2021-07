Kesäaikaan meillä kaikilla on kosketus luontoon: vähintäänkin tv-ruudulta tai koti-ikkunasta, ja todennäköisesti myös ulkoa pihapiiristä tai kaupunkipuistosta, uimarannalta, päiväkävelyltä lähimetsiin, mökkimatkoilta tai pidemmiltä järvi-, meri- tai tuntureissuilta. Luonto tulee liki, halusimme sitä tai emme, myös kaupungissa.

Koko pitkän pandemiatalven odotimme tulevaa kesää, sen lämpöä, aurinkoa ja kesän vapautta. Vaan luonto on aina enemmän.

Suomen alkukesässä koimme ensin valtavat hyttysparvet ja, kun heinäkuulle päästiin, ennätyksellisen hellejakson, joka vain jatkui ja jatkui kohti mittaushistorian ennätyslukemia. Eteläisessä ja keskisessä Suomessa helle toi tullessaan trooppisia öitä. Järvivedet ja Itämeri lämpenivät. Suomenlahden aaltopoijulla mitattiin sen 20-vuotisen mittaushistorian korkein lukema, 26,6 astetta. Samaan aikaan Kanadassa lämpötila nousi lähes 50 asteeseen ja vaaralliset metsäpalot levisivät Pohjois-Amerikan lisäksi myös Siperiassa. Keski-Euroopassa äärimmäiset tulvat vaativat ihmishenkiä ja aiheuttivat massiivisia aineellisia tuhoja.

On päivänselvää, että keskustelu ilmastonmuutoksesta, ilmastokriisistä, luontokadosta ja niiden edellyttämistä välittömistä toimista voimistuu entisestään. Tilanteen ja toimenpiteiden arviointi ei enää ole kiinni tiedon puutteesta. Ymmärrys siitä, miten ihmisten ja ekosysteemien toiminta linkittyvät toisiinsa, on kasvanut valtavasti tieteellisen tutkimuksen tuloksena. Esimerkiksi Euroopan komission tuoreen ilmastopaketin taustalla on massiivinen määrä tutkittua tietoa ja siihen perustuvia asiantuntijoiden toimenpidesuosituksia.

Tutkitun tiedon ja siihen pohjautuvien toimenpiteiden ja ratkaisujen tuottamisessa on mukana myös monialainen Tampereen yliopisto. Kestävän kaupunkikehityksen tutkimuksestamme syntyy konkreettisia ratkaisuja, joilla voidaan välttää kaupunkien epäterveellisten lämpösaarekkeiden syntymistä, lisätä kaupunkien luonto- ja puistoalueiden saavutettavuutta sekä kehittää asuntojen talotekniikkaa terveellisen asumisen turvaamiseksi. Infrarakentamisen tutkimuksemme puolestaan luo pohjaa ilmastokestäville ratkaisuille esimerkiksi liikenneväylien rakentamisessa.

Tulevaisuudessa kysymys onkin entistä enemmän siitä, miten priorisoimme ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemiseksi tarvittavat keskeiset toimenpiteet. Ajattelen, että meidän itse kunkin on tärkeää päästä lähemmäs luontoa, jotta osaamme sitä arvostaa. Näin sitoudumme välttämättömiin toimiin ilmastonmuutoksen ja luontokadon hillitsemiseksi myös henkilökohtaisesti.

Luonto on kuitenkin aina enemmän.

Mari Walls

Kirjoittaja on Tampereen yliopiston rehtori