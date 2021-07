Viime aikoina sekä Suomessa että maailmalla on rikottu lämpöennätyksiä. Samanaikaisesti pörssikurssit, asuntojen hinnat ja monet muut omaisuuslajit ovat kohonneet kaikkien aikojen huippuihin. Virkistävä sade ja ukkonen olisi tervetullut. Tässä ympäristössä on pidettävä pää kylmänä.

Talousmuutos etenee nopeammin ja näkyvämmin kuin ilmastonmuutos. Molemmilla muutoksilla on merkittävät vaikutukset ihmisten elämään nyt ja tulevaisuudessa. On helpompaa selittää talouden ylikuumuus kuin ilman lämpötila. Koskaan maailman historiassa rahan hinta ei ole ollut näin alhainen ja saatavuus näin hyvä kuin nyt. Keskuspankkien politiikan myötä rahasta on markkinoilla ylitarjonta. Se pitää talouden kuumana.

Euroopan keskuspankin tase on lähes kaksinkertaistunut kahdessa vuodessa ja vastaa kooltaan tällä hetkellä jo 68 prosenttia alueen BKT:sta. USA:ssa keskuspankki Fedin osuus taloudesta on puolet pienempi 34 prosenttia. Kun Euroopan keskuspankin tase on noin 8 000 000 miljoonaa euroa, on kyseessä mittakaavaltaan massiivinen elvytys, jolla on pidetty talouden pyörät pyörimässä.

Tätä poliittista puhallusta ei voi jatkaa kovinkaan pitkään. Japani on Euroopalle varoittava esimerkki. Japanissa keskuspankin tase on 131 prosenttia alueen BKT:sta ja vanhenevan väestön myötä terve talouskasvu on ollut vaikeaa.

Toisinaan on ilo myöntää olleensa väärässä. Olin koronan negatiivisten taloudellisten vaikutusten suhteen liian pessimistinen. En osannut odottaa näin nopeaa toipumista kevään 2020 romahduksesta.

Elvytyksen myötä kysyntä on monilla sektoreilla ollut yllättävän hyvä. Jarruttamisen sijasta kotitaloudet ovat kuluttaneet erilaisiin asioihin. Kun ei ole voitu matkustaa ulkomaille ja käydä ravintoloissa, on raha käytetty kodin sisustamiseen. Esimerkiksi trampoliinia tai pelikonsolia joutuu odottamaan useita viikkoja suuren kysynnän ja komponenttipulan takia.

Teollisuuden tilauskannat eivät pudonneet, vaan moni ala painii toimitusongelmien kanssa. Pelkäsin pahempaa yritysten konkurssiaaltoa. Onneksi se saatiin valtion kustannustuilla padottua. Työnteko on sujunut yllättävän tehokkaasti etänä.

Mitä tapahtuu tulevaisuudessa? Onko korona jo ohi vai viekö vielä seuraava aalto markkinoiden optimismin? Milloin korot lähtevät nousuun vai onko halpa raha tullut jäädäkseen? Nouseeko inflaatio ja mitkä ovat sen vaikutukset? Ovatko osakkeet, asunnot ja muut omaisuuserät hinnoiltaan kestävällä tasolla vai tuleeko korjausliikettä alaspäin?

Sijoittaja on kuin kala kuivalla maalla yrittäessään etsiä hyviä tuottokohteita ylikuumalla markkinalla. Tällä kertaa olen aiempaa optimistisempi. Korot pysyvät alhaalla ja inflaatio nousee hetkellisesti. Tuotot maltillistuvat, mutta sijoitussää on silti suotuisa. Kuten viime vuodet ovat osoittaneet, nousuveden nosteessa on parempi olla mukana kuin ruikuttaa rannalla.

Tero Luoma

Kirjoittaja on pääomasijoittaja ja omistajuuskirjailija