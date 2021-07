Maailmaa katselee eri silmin, kun ilmassa leijuu sairastumisen ja kuoleman uhka.

Kun on terve ja elämä vauhdikasta, kuoleman ajatus on kovin kaukainen ja teoreettinen. Sitä porhaltaa eteenpäin aivan kuin päiviä, viikkoja, kuukausia ja vuosia olisi edessä loputtomiin. Hetkiä tulee tuhlattua monenlaiseen tyhmään. On kaikenlaista pikkuasioihin takertumista, pikkusieluisuutta, nipottamista ja valittamista. Turhanaikaiset mökötykset, vihanpidot ja mykkäkoulut kuuluvat elämään – vaikka niiden ei pitäisi.

Maailmaa katselee eri silmin, kun ilmassa leijuu sairastumisen ja kuoleman uhka. Itse sain muutaman viikon ajan maistella tätä uhkaa, kun rutiininomainen lääkärissä käynti muuttuikin huolestuttavalta näyttäneiden koepalatulosten odotteluksi. Siinä ajassa ehtii miettiä elämäänsä ja kuolemaansa moneen kertaan.

Minkälaisen jäljen jätän itsestäni? Olen joskus ollut kirjoittamisen kurssilla, jossa kirjoitettiin itsestä kuviteltu muistokirjoitus ajatuksella, mitä kanssaeläjät minusta kirjoittaisivat kuolemani jälkeen – siis unohtaen tyhjänpäiväiset korulauseet ja katteettomat kehumiset, keskittyen faktoihin ja aitoihin tunteisiin niin hyvässä kuin pahassa. Oli muuten hyvä tehtävä. Suosittelen!

Pelkäänkö kuolemaa? On aika helppo sanoa, ettei pelkää, jos kuvittelee kuoleman olevan kaukainen, joskus tulevaisuudessa tapahtuva asia. Entä jos kuoleman uhka kolkuttaa selän takana? Kirjailija Claes Andersson on viisaasti sanonut, että elä kuolemasi kanssa, jotta et kaventaisi elämääsi. Kuoleman ajattelu, elämän loppumisen miettiminen on rankkaa – ja palkitsevaa. Ehkäpä tekemällä tuttavuutta oman kuolevaisuutensa kanssa elämästä saa enemmän irti, ehkäpä silloin tulee tehtyä hieman enemmän asioita, joita todella haluaa tehdä, ehkäpä silloin ei hukkaa liiaksi aikaa turhaan vihanpitoon, katkeruuteen tai haikailuun.

Moni vakavasti sairastunut ajattelee ihan oikeutetusti, miksi juuri hänen piti sairastua. Tunnemylläkkä on hirmuinen, eikä sairastumisen jälkeen elämä koskaan varmastikaan palaa täysin samanlaiseksi kuin se oli ennen.

Odotin lääkärin soittoa kauhunsekaisin tuntein. Olin varautunut pahimpaan. Lopulta puhelimeen kilahti viesti: ei viitteitä pahanlaatuisuudesta. Tuijotin tekstiä, istuin alas ja huokaisin syvään. Viesti tuntui ihmeelliseltä lahjalta. Oli suorastaan kummallista, että sainkin edelleen elää ja olla terve.

Ei ole olemassa mitään logiikkaa eikä oikeudenmukaisuutta siinä, kuka saa hyviä, kuka huonoja uutisia. Elämän ja kuoleman sirkuksessa kaikki on mahdollista. Ajatus voi olla pelottava, mutta minulle se on iloinen mahdollisuus. Kesä on hehkeimmillään, kun kirjoitan tätä kolumnia terassin lämmössä. Äkäinen paarma yrittää tarrata niskaan, mutta saan hätistettyä sen pois. Taivaalla paahtava aurinko iskee minulle silmää: hikoile rauhassa, kesää on vielä jäljellä.

Kirjoittaja on äidinkielen ja kirjallisuuden opettaja, kolumnisti ja kirjailija.