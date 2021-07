Jos ei savu, öljy tai suihke auta, niin pysytään sisällä, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Anita Simola kolumnissaan.

Oletteko samaa mieltä? Hyttysiä, mäkäräisiä, paarmoja ynnä muita herhiläisiä näyttää taas olevan ennätysmäärä.

Kyse ei ole vain maallikon havainnoista, sillä tutkijat ovat sitä mieltä, että menossa on yksi itikkapitoisimmista kesistä. Tosin he muistuttavat, että pahin kausi olisi jo ohi. Sisämaassa järven rannalla ei tällaista käännettä vielä näy.

Hyttysarmeijan taustalla on sää. Loppukevät oli kostea ja alkukesän lämpö antoi hyvät olosuhteet hyttysten kehittymiselle toukkavaiheesta aikuisiksi.

Nyt voisi viettää tropiikin iltoja ja öitä, mutta miten saat hyttyset ympäriltäsi? Konstit ovat monet. Tosin niiden tuloksista on vähemmän tietoa.

Thermacell-nimisiä torjuntalaitteita myytiin kovalla tohinalla, kunnes niitä vedettiin pois myynnistä. Syynä oli epäily, että ne ovat haitallisia ympäristölle.

Kiertääpä somessa varoittava tarina, jonka mukaan terassilla oleillut koira sai rajut reaktiot kyseisestä laitteesta. Ei siis tällaista vekotinta, kiitos.

Vanha konsti on virittää hyttyssavut. Vaivalloista, mutta palkitsee ainakin hiukan. Ihmettelen, mikä kumma siitä on, ettei savukiehkuroita saa toisistaan irti ei sitten millään. Luulisi, että niitä voisi pakata helpomminkin.

Verkossa tarjoillaan valtaisa määrä kotikutoisia keinoja hyttysten karkottamiseen.

Ensimmäisenä osuu silmään neuvo, jonka mukaan kannattaa tyhjentää vesiastiat, jos sellaisia on, sillä vesi on luontaista lisääntymisaluetta hyttysille. Pihalla ei saisi olla lätäköitä, joissa vesi seisoo. Viimeksi mainittu on vähän hankalampi toteuttaa.

On myös kerrottu, etteivät hyttyset pistä, jos syö paljon B-vitamiinia. Pitäisikö siis aloittaa kuuri? Kokeilemalla selviää.

Hyttyset eivät kuulemma pidä tomaatin hajusta. Tomaatintaimia verannalle kiireesti. Jos ei vielä kasva, niin ensi kesänä sitten.

Yksi keino ovat linnunpöntöt pihan puihin. Hyttyset ovat perusmuonaa pikkulinnuille. Veikkaanpa, että tästä huolimatta itikoita riittää ihmisenkin iholle.

Kuivista kahvinporoista voi taiteilla hyttysansan. Ne kaadetaan tulenkestävään astiaan ja sytytetään palamaan. Kokeilemisen arvoinen, kunhan huolehtii paloturvallisuudesta.

Nuotion savu takaa hetkellisesti rauhan, mutta maastopalovaroitusten takia ei niitäkään saa poltella.

Kasvipohjaisia kynttilöitä sitruunan tuoksulla suositellaan. Kokeiltu on. Ne ovat tunnelmantuojia öisessä kesäyössä, mutta hyttysten karkottamiseen eivät riittäviä.

Laventeliöljyä, valkosipulia, eukalyptusta, yrttejä. Lista on pitkä.

Hyttysiä ei myöskään saisi huitoa. Kun huitoo, niin iho lämpenee ja kiihtynyt pintaverenkierto houkuttelee itikat murkinalle. Istu siis hiljaa.

Kokemukseni on, että paras karkote näille kiukkuisille hyttysille on kauppojen valmis hyttyssuihke suoraan vaatteille suihkutettuna. Pitkät housut ovat kaiken a ja o. Rakastavathan hyttyset erityisesti nilkkoja.

Jos pitää pelata varman päälle ja huonosti paranevat paukamat pelottavat, niin on pysyteltävä sisätiloissa. Näkyy se kesäilta lasinkin takaa.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.