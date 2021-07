Kahdeksan esimerkkiä siitä, miksi Tampere on pohjalainen – Ei sitä umpihämäläisestä Tampereesta arvaisi

Pohjalaisuuden huomaa muun muassa rakennushankkeista, pesäpallosta ja Hämeenkadulta.

Aamulehti

Ei sitä umpihämäläisestä Tampereesta arvaisi. Mutta vähän kun pintaa raaputtaa tai Hämeenkatua tallustaa, sen voi huomata.

Huolimatta tamperelaisten ja pohjalaisten haastavasta historiasta, Tampereesta on tullut pohjalainen. Vuonna 2015 Ylellä esitettyä ohjelmaa Suomi on ruotsalainen mukaillen: Olipa kyse urheilusta, ruuasta tai rakennusurakoista, kaikkialla Tampereella on nähtävissä pohjalaisuuden vaikutus.

Miten niin?

Tampereella on rakennettu viime vuosina pohjalaistyylillä: Kun jotain tehdään, tehdään isosti ja komiasti. Tampereen ratikka on isompi ja nopeampi kuin Helsingissä. Seinäjoella tehtiin itse järvi, kun sellaista ei lakeuksilta juurikaan löydy. Tampereella rakennettiin jäähalli radan päälle, kun sopivaa tilaa ei ollut muualla.

Myös urheilun saralla Tampere on pohjalainen. Isoista palloilulajeista Tampere pärjää tällä hetkellä parhaiten pesäpallossa.

Ketkäs ovat tamperelaisen pesäpallon kantavia voimia? Miehissä Mansen viuhkan varressa pelinjohtajana heiluu alajärveläinen Matti Iivarinen. Joukkueen parhaimmat pelaajat ovat lukkari Juha Puhtimäki Ilmajoelta ja Juha Niemi Ylistarosta. Naisten avainpelaajiin lukeutuvat muun muassa seinäjokinen Kirsi Ala-Lipasti ja Lapuan Virkiän kasvatti Elli Kattelus.

Hämeenkatukin on käytännössä pohjalainen. Hämeensillalla yhden Pirkkalaispatsaan mallina on toiminut nurmolainen painija, olympiamitalisti Kyösti Luukko. Keskustorin reunalla, kaupungin parhailla kauppapaikoilla on sekä pohjalainen kahvila että pikaruokapaikka.

Myös Tampereen teollisuushistorian yksi merkittävimmistä henkilöistä oli pohjalainen. Seinäjokinen Gustaf August Wasastjerna oli toinen Tampellan perustajista. Hän hankki vuonna 1856 Tammerkosken rannalta koskiosuuden ja masuunin ja perusti konepajan.

Tamperelaiset ja pohjalaiset olleet aikoinaan myös yhtä. Lääniuudistuksen myötä molemmat olivat reilun kymmenen vuoden ajan osa Länsi-Suomen lääniä. Nykyään molemmat löytää muun muassa saman ely-keskuksen alta.

Naapuripöydässä voi Tampereella hyvällä todennäköisyydellä istua pohjalainen, sillä kolmesta pohjalaismaakunnasta on muutettu viimeisen kymmenen vuoden aikana Tampereelle Tilastokeskuksen mukaan 11 500 kertaa. Monelle pohjalaiselle Tampere on Suomen Amerikka.

Tamperelaiset lukevat myös pohjalaisten tekemiä uutisia, sillä tällä hetkellä Aamulehteä tekevien pohjalaistaustaisten laskemiseen eivät riitä kahden käden sormet.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.