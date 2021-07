Aamulehti

Suomen kielessä on paljon ilmaisuvoimaisia tapoja kertoa asioista. Usein kuitenkin käy niin, että muutama muoti-ilmaus valtaa alan. Joitakin ilmaisuja taas vältellään turhankin varovaisesti.

Panna on yksi näistä sanoista, joita soisin käytettävän enemmänkin. Se on suotta pantu pannaan.

Monien äidinkielen opettajien tapaan muistutan nyt, että ruokaa laitetaan, neulalla pistetään ja kaikkea muuta voi panna. Pannaan siis pannaan vuorostaan pistäminen ja laittaminen, jos asian voi ilmasta myös panna-verbillä. Harkitaan edes sitä.

Sitten tulemiseen. Tekemisen pakollisuutta ilmaiseva tulee tehdä -rakenne sekä tulee tapahtumaan -futuurirakenne ovat havaintojeni mukaan yleistyneet kuin sinilevä lämpimänä kesänä.

Yhtenä syynä on varmasti, se että valtioneuvosto käyttää niitä viestiessään ja mahdollisimman neutraalia ja tarkkaa asiatyyliä tavoitellessaan. Juhlavuuttakin voidaan tavoitella näin.

Mielelläni kuitenkin kuulisin edes välillä, että mitä täytyy ja pitää tehdä – mikä on suorastaan pakollista tai välttämätöntä. Tai toisinpäin: mitä ei saa, ei pidä tai ei ole pakko tehdä.

Tulee tehdä -rakenne on minulle liian maltillinen. Kaipaan kovempia otteita tai ainakin vaatimuksia niistä.

Etenkin menemisen kanssa tuleminen on hankala yhdistelmä: Uimaan ei tule mennä levän takia. Festivaaleille ei tule mennä koronalle altistuneena. Rahaa tulee mennä vain maltillisesti.

Vertaa vaikka: Uimaan ei pidä mennä levän takia. Uimaan ei ole pakko mennä levän takia. Uimaan ei saa mennä levän takia.

Tulemis-futuurin yleistymistä taas en osaa selittää. Suomen kielessä kun asian tapahtuminen nyt tai tulevaisuudessa voidaan helposti ja selkeästi ilmaista samalla preesens-aikamuodolla.

Jos asia on meneillään nyt, se on helppo havaita tilanneyhteydestä, vaikka ilmaisija ei lisäisikään tarkempia ajan määreitä: Menen uimaan voi tarkoittaa juuri nyt, kohta tai vaikka joskus tapahtuvaa uimista.

Jos asia kuitenkin todella tapahtuu myöhemmin, sen voi helposti ilmaista vaikka sanoilla pian, viikon kuluttua, syksyllä tai ensi vuonna: Menen uimaan toiste. Tulen menemään uimaan tulevaisuudessa on todella hankalasti muotoiltu eikä kovin tarkkaa edes.

Yleisimmin silmiini pistävä (no nyt se paneva ei käy) ilmaus on kuitenkin haaste. Haasteita on somessa, oikeudessa ja kaikilla muillakin elämän osa-alueilla. Ongelmia, vaikeuksia tai vastoinkäymisiä ei enää ole havaittavissa juuri lainkaan.

Käytänkin tilaisuuteni aloittaakseni Haaste-haasteen. Aina, kun aiot käyttää sanaa haaste, kokeilepa keksiä sille jokin synonyymi. Tähän haasteeseen voi osallistua somessa ja kaikilla elämän osa-alueilla, paitsi oikeudessa. Siellä haaste olkoon haaste.

Vaikka kyse onkin tyyliseikoista eikä varsinaisista kielivirheistä, käytetäänhän kaunista kieltämme monipuolisesti. Tämä ei ole mitään rakettitiedettä vaan kielitiedettä.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja