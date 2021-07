Kansallisessa liigassa pelaavan Ilveksen valmentaja Mika Lahtinen haukkui ottelussa HJK:ta vastaan omaa pelaajaansa 29. toukokuuta. Isoimman virheen hän teki ilmeisesti siinä, että haukkui pelaajaa Ruudun lähetyksessä, joten tavallista isompi yleisö kuuli solvauksen.

Pitkän jahkailun jälkeen hän sai ensin varoituksen seuralta, sitten 18.6. toimitsijakiellon Palloliitolta ja lopulta siirron muihin tehtäviin seuran sisällä. Ei siis edes potkuja.

Kollegan tekemä juttu (Aamulehti 20.6.2021) asiattomasta kommentoinnista pirkanmaalaisissa urheiluseuroissa käsitteli jalkapallon lisäksi pesäpalloa, yleisurheilua ja voimistelua. Minulla taas on kokemusta asiattomuuksista lentopallon parista, etenkin Tampereella.

Aloitin lajin 7-vuotiaana ja ensimmäiset 12 vuotta harrastin pohjalaisseuroissa, Jalasjärven Jalaksessa ja Kurikan Ryhdissä. Parhaimmillaan pelasin junnuna 3–4 joukkueessa yhtä aikaa. Urani huipuksi jäi se, että etenin 18-vuotiaana Ryhdin 2-sarjajoukkueen kapteeniksi.

Seurajoukkueissa menestys oli maltillista, mutta Lännen aluejoukkueissa tuli suomenmestaruus sekä C- että B-ikäisenä. Silloin pääsin lyömään maajoukkuepassari Kaisa Alangon passeista. Junnuvuosien päätyttyä muutin Tampereelle lentopallounelmien ja opiskelun perässä. Onneksi en vielä tiennyt, miten onnettomia seuraavista viidestä vuodesta tulisi.

Seuraavat viisi kautta kävin läpi Tampereen ja lähialueen ykkössarjajoukkueita. Kaikissa niissä kolmessa ykkössarjajoukkueissa, joissa ehdin pelata, etenkin valmentajien kielenkäyttö oli asiatonta. Valmentajat (ja eräs joukkueenjohtaja) solvasivat minua ja vihjailivat minulle ikäni, sukupuoleni, rahattomuuteni, pohjalaisuuteni ja painoni takia. Tässä muutama maistiainen.

Eräs valmentaja sanoi usein harjoituksissa yläkouluikäisille joukkuetovereilleni, että “Älkää tehkö niin kuin Hanna, ettei teistä tule kuin Hanna”. Hän viittaisi siihen, että en ollut käynyt urheilulukiota. Olisin sinne kyllä halunnut, mutta silloin ei ollut vielä varaa muuttaa Tampereelle.

“Sunlaisen ihmisen ei kannattaisi seurustella ollenkaan”, sama valmentaja totesi, kun olin yhden kerran syksyn aikana menossa tapaamaan silloista poikaystävääni Ouluun, ja samalle päivälle tuli parin päivän varoitusajalla joukkueilta.

Lentopallourani päätti harjoitusten lopuksi pelatussa hihapelissä karjuttu “Kaikki te pohjalaiset olette tuollaisia saatananmoisia valehtelijoita!”, kun pallo oli mielestäni yli ja valmentajan mielestä sisällä. Reaktio oli suhteettoman suuri siihen nähden, mistä oli kyse. Monta kertaa aiemmin harjoituksissa olin jo yrittänyt vastaavissa tilanteissa vedota karjalaisjuuriini, mutta tuloksetta. Enää en jaksanut. Poistuin enkä enää palannut.

Ulkonäöstä ja painosta vihjailu on yleensä ollut hienovaraisempaa kuin suora huutelu. Valmentaja on pelin jälkeen ruokaillessa korostanut sitä, miten hoikka tai jopa alipainoisen näköinen vaikkapa oma lapsi onneksi on. Tai on kertonut samanlaisessa tilanteessa, miten se salaatti vasta lihottaakin, kun ”vain lihavat ihmiset syövät sitä”. Eräs joukkueenjohtaja arpoi voitetun pelin jälkeen, saisinko minä ollenkaan ruokaa, kun olin ollut kuitenkin penkitettynä.

Joskus koko (yleensä nuori) joukkue altistui asiattomuuksille. Eräs valmentaja huusi kaikissa harjoituksissa, että “Naiset ei osaa väistää!”. Toiselle oli tärkeää säännöllisin väliajoin avautua joukkueelle siitä, että häntä oli kuitenkin pyydetty valmentamaan miehiä. Saisimme olla kiitollisia siitä, että hän päätti tulla huutamaan meille.

En ymmärrä, miksi miehet, jotka tuntuvat vihaavan naisia, valmentavat kuitenkin naisia. Ja vieläpä nuoria naisia, jotka eivät kaikki pysty pitämään puoliaan. Nämä kaikki siis todella valmentavat edelleen. Yksi näistä valmentajista on nyt kuitenkin onnekseen päässyt valmentamaan miehiä.

Kyse ei ole ollut harmittomasta huulenheitosta, vaikka kyseiset valmentajat tuskin näitä tapauksia muistavatkaan. Viidessä vuodessa ja kolmessa eri joukkueessa minulle osoitetut usean eri valmentajan ilkeydet eivät ole vain yksittäistapauksia. Ne ovat jo enemmän sääntö kuin poikkeus. En löytänyt ykkössarjasta joukkuetta, jossa ei olisi häiritty.

En usko, että olen mitenkään voinut olla niin huono, kuin se palautteen määrä ja laatu voisi antaa ymmärtää. Tein vähintäänkin kaiken, mitä käskettiin.

Väitän kyllä tunnistavani huumorin. Sen on tietääkseni hauskaa.

En olisi kaivannut mitään erityiskohtelua, tavallista vain. Sellaista, että voi tulla treenaamaan yhtenä muista eikä silmätikkuna tai ukkosenjohdattimena.

Lopetin lentopallon kolme vuotta sitten kypsässä 25 vuoden iässä. 18 vuoden kiivas harrastaminen ja elämä lentopallon ehdoilla päättyi pettymykseen, kun rakas laji ei enää rakastanutkaan takaisin.

Olin siihen asti suunnitellut vuosikausia kaiken muun elämän lentopallon ehdoilla. Yhtäkkiä se puuttui elämästäni. Meni kauan, että keksin muuta tilalle. Lentopallo oli niin kokonaisvaltainen elämäntapa.

Minä en kestänyt tamperelaista puhekulttuuria viittä kautta kauempaa. Toivon, että muiden, etenkään juniorien, ei tarvitsisi sietää senkään vertaa.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.