Tapahtuma-alan koronasta johtuva ahdinko on kestänyt jo yli vuoden. Tapahtumia on peruttu, siirretty ja järjestetty poikkeustoimin ja monin rajoituksin. Apua on vaadittu ja luvattu, mutta edelleen tilanne näyttää pahalta ja poliittiset toimet riittämättömiltä.

Alan työehdoissa oli kuitenkin vakavia ongelmia jo ennen koronan aiheuttamaa katastrofia. Korona vain paljasti sen, mitä pinnan alla oli kaiken aikaa. Ilmeisintä ratkaisua tapahtuma-alan ahdinkoon en ole kuitenkaan nähnyt vielä missään muualla esitettävän.

Nostetaan siis kissa pöydälle. Kuten sanotaan, in Finland we have this thing called kolmikanta. Se tarkoittaa, että suomalaisessa työelämässä suurta valtaa käyttävät työntekijöiden ja työnantajien keskusjärjestöt yhdessä hallituksen kanssa.

Jos ei kuulu järjestöön, on vaikea sopia yksin itselleen siedettäviä työehtoja. Yksin on myös vaikea päästä audienssille hallituksen luo – tosin päivystävältä kitaristilta Mikko Kososelta tämä taisi lopulta onnistua.

Järjestäytymisessä on voimaa. En usko, että olisin tässä asemassa työelämässä ilman Journalistiliittoa. On hyvä, että paikallisestikin sopiessa on pohjalla laajasti käytössä oleva työehtosopimus ja luottamushenkilö kuuntelemassa työmurheita.

Nyt jos koskaan olisi tarvittu liittoa puolustamaan työntekijöiden oikeuksia. Todella harva tapahtumissa työskentelevä kuitenkaan kuuluu ammattiliittoon. Esimerkiksi Muusikkojen liittoon kuuluu vain noin 3 800 jäsentä. Se on todella vähän.

Koronaepidemian jo levittyä Suomeen perustettu Tapahtumateollisuus ry taas on työnantajien eikä työntekijöiden, kuten roudareiden, ääni- tai valoteknikkoina työskentelevien freelancereiden, edunvalvoja. Jonkin verran Tapahtumateollisuus kampanjoi myös heidän puolestaan.

Tapahtuma-alan yrittäjille tukia on jo jonkin verran kulkeutunutkin, mutta heillä kausitöissä työskentelevät ovat heikoilla. Onneksi jotkut työllistäjät, kuten Paula Vesala, muistavat myös alaisiaan.

Miksi ammattiliittoihin ei sitten kuuluta? Paikallinen sopiminen on alalla maan tapa. Aina joku tekee halvemmalla (ja huonommin) kuin työehtosopimuksissa edellytetään. Jos joku sitten keksisi vedota säällisiin työehtoihin, häntä ei enää töihin kysyttäisi. Tulijoita kun alalla riittää olemattomista työehdoista huolimatta kuitenkin.

Liittoja ei välttämättä myöskään ole jokaisen freelancerin erikoistumisalan mukaan. Jo olemassa olevat liitot eivät välttämättä vastaa alan rikkonaiseen työkenttään. Ja voihan olla niinkin, että joku ei ole kuullut ammattiliitoista.

Tavaksi voisi siis ottaa järjestäytymisen ja omaa alaa parhaiten vastaavaan ammattiliittoon liittymisen. Suomi on kansalaisyhteiskunta, johon mahtuu kyllä lisää yhdistyksiä.

