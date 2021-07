Viis vuosisadasta, 20-luvulla on ihanaa elää

– Modernilla 20-luvulla on aika ihanaa elää. Eletään niin, että on vielä 2120-luvullakin, kirjoittaa Aamulehden toimittaja Hanna Hietikko.

Aamulehti julkaisi keväällä (2.4.) jutun Tampereen yhteiskoulussa sata vuotta sitten opiskelleen Aulikki Mattilan päiväkirjoista. Hän hehkutti päiväkirjassaan 1920-luvun modernia maailmaa. Nuorella naisella oli mielipiteitä feminismistä, uudesta tekniikasta, amerikkalaisista elokuvista ja japanilaisesta kulttuurista. Samastuin polkkatukassani.

2020-lukukin on ihanaa aikaa. En olisi viime vuosikymmenen puolella, kesällä 2018 lukiessani Koko Hubaran Ruskeat tytöt -tunne-esseitä (2017) voinut mitenkään kuvitella, että jo muutaman vuoden kuluttua black lives matter olisi valtavirtaa.

Feminismi on valtavirtaistunut ja jopa kaupallistunut. Ihmiset pukeutuvat printtipaitoihin, joissa julistetaan tasa-arvoa. Lasikattoja rikkoutuu, kun naiset etenevät yhteiskunnassa paikoille, joissa heitä ei ole ennen ollut tai heitä on ollut harvoin.

Me too on nyt edennyt punkin, metallin ja rapin pariin Suomessa. Ihmisoikeuksia puolustetaan pelottomasti. Jopa Ruovedellä pidettiin tänä kesänä pride. Upeaa!

Tasa-arvo ei ole vain tavoite vaan monin paikoin jo todellisuutta.

Mattilan ihailemista Tulenkantajista tuli legendoja ja heidän teoksistaan klassikkoja, joita luetaan edelleen. Tietenkin on myös paljon hyvää 2020-luvun kirjallisuutta, joka toivottavasti kestää aikaa myös vähintään sen sata vuotta.

Koronan vuoksi maailmalle on vaikea päästä, mutta maailma tulee luoksemme teknologian välityksellä. Voimme seurata jalkapallon EM-kilpailuja reaaliajassa ja katsoa niin amerikkalaisia kuin kotimaisiakin elokuvia ja sarjoja suoratoistopalveluista milloin huvittaa.

Bidenin 2020-luvun Amerikka on kiehtova eikä vain ahdista, kuten Trumpin. Japanilaisesta kulttuurista pääsemme nauttimaan ympäri maailmaa, kun Tokion olympialaiset viimein järjestetään. Trendikkäintä ruokaahan on jo jonkin aikaa ollut japanilainen sushi, eikä tämä muoti ole menossa ohi vielä vähään aikaan.

Eräs asia kuitenkin estää nauttimasta täysillä muuten niin iloisesta 20-luvusta. Tätä ei vielä Mattilan aikaan, sata vuotta sitten ollut uhkana. Ilmastonmuutos etenee siinä missä ihmisoikeudetkin. Uusi teknologia ei ole sitä estänyt. Eikä Amerikka.

Kirjoittaja on Aamulehden toimittaja.