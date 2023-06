Tampereen Kirjafestarit julkisti ensimmäiset esiintyjänsä: mukana kotimaisia huippunimiä, kuten Kjell Westö, Juha Itkonen, Anneli Kanto ja Sirpa Kähkönen

Tampere-talossa joulukuun alussa järjestettävässä kirjatapahtumassa jaetaan myös Aamulehden Tulenkantaja-palkinto. 5 000 euron palkinto myönnetään jo 11. kerran kotimaiselle kaunokirjalliselle teokselle, jossa on erityisen paljon vientipotentiaalia.

Tampereen Kirjafestarit on tänä vuonna entistä monipuolisempi kulttuuritapahtuma, jossa on ohjelmaa koko perheelle. Kirjailijaesiintyjien ja kirjamyynnin lisäksi 2.–3. joulukuuta järjestettävässä tapahtumassa on laajennettu viinialue ja uutuutena monipuolinen joulutori.

Esiintyjiksi on jo vahvistettu iso joukko kiinnostavia nimiä, kuten Kjell Westö, Juha Itkonen, Raija Oranen, Sirpa Kähkönen, Tommi Liimatta, Ann-Christin Antell, Alivaltiosihteeri ja laulaja Maija Vilkkumaa yhdessä Miina Supisen kanssa.

Aamulehden Tulenkantaja-palkinto jaetaan tutusti tapahtuman Aamulehtisalissa eli Tampere-talon Pienessä salissa.

Oma alue lapsille

Uudella Lasten alueella esiintyvät muun muassa Tatu ja Patu -kirjojen tekijät Aino Havukainen ja Sami Toivonen. Alueella on lapsille myös tekemistä lukukoirille lukemisesta pakohuonepeliin. Nuortenkirjailijat esiintyvät Duetto-salissa, johon on keskitetty myös tapahtuman sarjakuvaohjelma.

Maestro-sali on lauantaina täynnä ajankohtaisia dekkaristeja, kuten Anneli Kanto ja Mortuí non silent -sarjan kirjailijat Rainio & Rautaheimo.

Laaja kattaus tietokirjoja

Tietokirjoista pääsee kuulemaan esimerkiksi sunnuntaina Maestro-salissa. Monipuoliset aiheet ulottuvat Raimo Helmisestä tekoälyyn. Lauantain ohjelmassa on myös vuoden parhaita tietokirjoja käsittelevä Tietokirjaraati.

Ihme & Kumma -otsikon alla tutustutaan jälleen lukuisiin myytteihin, mysteereihin ja mieltä askarruttaviin ilmiöihin.

Liput myyntiin lähiaikoina

Tampere-talon pääaulan ilmaisella Aulaklubilla kuullaan molempina päivinä runoutta ja musiikkiesityksiä. Lavalle nousee lauantaina muun muassa kirjailijoiden oma bändi Nyrok Dolls, jossa soittavat muun muassa Kjell Westö ja Mauri Kunnas.

Tampereen Kirjafestareiden koko ohjelma aikatauluineen julkistetaan 20. syyskuuta. Festareiden ennakkoliput tulevat myyntiin lähiaikoina Tampere-talon ja Lippu.fi:n lipunmyyntikanavissa.