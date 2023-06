Minna Rytisalon Jenny Hill on kiltin naisen voimakirja – lue tämä, jos haluat oppia sanomaan ”Ei!”

Kirja-arvio: Tulenkantaja-voittajan kolmas romaani kyseenalaistaa patriarkaalisten satujen totuudet ja kertoo vetävästi yhden keski-ikäisen naisen kasvutarinan. Aamulehti arvioi vuoden 2023 aikana kiinnostavimmat teokset.

Edellisellä romaanillaan Rouva C Aamulehden Tulenkantaja-palkinnon voittanut Minna Rytisalo kirjoitti romaanin keski-ikäisen naisen kasvusta omaksi itsekseen.

Aamulehti

Kevään 2019 Tulenkantaja-voittajan Minna Rytisalon kolmas romaani Jenny Hill ilmestyi toukokuussa viiden vuoden odotuksen jälkeen. Edellinen romaani, nuoren Minna Canthin tarinan kertova Rouva C oli ilmestymisvuotensa myydyimpiä kotimaisia kaunokirjoja ja nosti Rytisalon suomalaiskirjailijoiden kiinnostavimpaan kastiin.

Viidessä vuodessa Rytisalo on ehtinyt jättää taakseen vanhan uransa lukion äidinkielen ja kirjallisuuden opettajana ja ryhtyä kokopäiväiseksi kirjailijaksi. Kirjoittajana hän on hypännyt historiallisista aiheista nykypäivään. Aiemmista teoksista tuttu naiskysymys on kuitenkin uudenkin romaanin keskiössä.

Kirjat Minna Rytisalo: Jenny Hill ★★★ 294 sivua. Kustantaja: WSOY. Ilmestynyt toukokuussa 2023.

Keski-ikäisen naisen repäisy

Jenny Hill on tarina keski-ikäisestä Mäen Jennistä, joka lasten aikuistuttua jättää pettävän miehensä ja komean merenrantatalonsa ja aloittaa alusta vuokrakodissa, jossa kaikki on vähän homssuista, mutta elämä vihdoinkin oma.

Sääntöjä tiukasti noudattanut ja muita kaikessa miellyttänyt Jenni alkaa eron jälkeen lähes viisikymppisenä miettiä ensimmäisen kerran, mitä hän itse elämältä haluaa ja kuka hän kaikkien sääntöjen ja velvoitteiden alla on.

Terapeutille avautuminen tuntuu hiljaisten vuosien jälkeen vaikealta, joten Jenni alkaa kirjoittaa ajatuksiaan kirjeiksi Ranskan presidentin puolisolle Brigitte Macronille, jonka rohkeita valintoja hän ihailee. Kirjeiden ja uuden arjen myötä Mäen Jennistä kasvaa vähitellen vahva ja itsenäinen Jenny Hill.

Jennin tietämättä hänen kasvuaan seuraa ulkopuolelta myös joukko toisessa ulottuvuudessa eläviä ajattaria. Ajattaret ovat Disneyn ja Grimmin saduista tuttuja naishahmoja, jotka pääsevät kertomaan myös omat tarinansa uudelleen.

Hersyviä havaintoja arjesta

Minna Rytisalon ajatukset naisen kasvua ohjaavista patriarkaalisista tarinoista ja niistä irti pyristelemisestä eivät ole uusia. Hän on kuitenkin onnistunut kirjoittamaan yhden keski-ikäisen naisen kasvutarinan vetävästi ja tarkkanäköisesti.

Erityisen osuvasti Rytisalo kuvaa keski-ikäisen naisen arkisia koettelemuksia, kuten epämiellyttävästi puristavia, vatsan alle rullautuneita sukkahousuja ja hiestä märäksi kastuvaa tyynyä.

Tervetullutta kapinaa

Jennin kuvitteellinen kirjeenvaihto Brigitte Macronin kanssa tuo kerrontaan syvyyttä ja henkilökohtaisuutta. Ajattaret omine tarinoineen sen sijaan tuntuvat palvelevan lähinnä kirjailijan halua leikkiä rakenteella.

Klassikkosatujen naishahmot ja heille kirjoitetut tarinat vääristävät tyttöjen naiskuvaa sukupolvesta toiseen, mutta havainto on sen verran kulunut, että sen olisi voinut kuitata paljon kevyemminkin. Jenni Mäen oma tarina on itsessään niin vahva ja kirkas, että kertomukset satuprinsessojen todellisista kohtaloista eivät tuo siihen juuri lisäarvoa.

Vaikka Jenny Hillissä ei ole mitään huikean ravistelevaa tai ainutlaatuista, se on taitavasti kirjoitettu kiltin naisen voimakirja, jonka lukeminen on voimaannuttava kokemus.

Naista patistellaan edelleen sopeutumaan, mukautumaan ja puremaan kiltisti hammasta niin monelta suunnalta, että jokainen kapinaa lietsova puheenvuoro tulee tarpeeseen. Jenny Hillin tarina on oiva esimerkki siitä, että maailma ei räjähdä, vaikka nainen sanoo ei ja ryhtyy elämään niin kuin itsestä oikealta tuntuu.