Jenni Haukio on vuosia työntänyt oman persoonansa taka-alalle – nyt hän uskaltaa kertoa esimerkiksi, mikä Mäntyniemen sisustuksesta ärsytti, ja miksi virka-asuntoon oli vaikea kotiutua

Sinun tähtesi täällä – vuodet tasavallan presidentin puolisona on teos, jossa Haukio paljastaa juhlapuheita muistuttavan muistelun lomassa itsestään myös harvinaisen henkilökohtaisia asioita. Teoksesta voi aistia, että täydellisen presidentin puolison roolia itseltään vaatinut Haukio uskaltaa vähitellen liukua takaisin omaksi itsekseen.

Aamulehti

Jenni Haukio on vuosikausia ollut täydellinen valtakunnan ykkösnainen. Hän on hoitanut roolinsa viimeisen päälle tunnollisesti huolimatta siitä, että presidentin puolisona toimiminen on vapaaehtoistyötä, josta ei makseta palkkioita, päivärahoja tai kulukorvauksia.

Muistelmakirjassaan Haukio kertoo edellyttäneensä itseltään presidentin puolisona niin hyvää työnjälkeä kuin mahdollista. Hän on esimerkiksi kirjoittanut kaikki tervehdyksensä ja puheensa sanasta sanaan itse silloinkin, kun käynnissä ovat olleet omat vaativat tohtoriopinnot.

Kesän 2017 hän kiersi presidentti Niinistön kanssa 100-vuotiaan Suomen maakuntia, vaikka kärsi niin karmeasta raskauspahoinvoinnista, ettei pystynyt syömään tai juomaan juuri mitään. Rankkoina viikkoina kukaan ei edes tiennyt raskaudesta, koska presidenttipari ei halunnut vauvauutisen vievän huomiota Suomen merkkivuodelta.

Haukio kertoo ajattelevansa, että presidentin puolisona hänen tärkeimpiä vastuistaan on ollut vaalia instituution arvokkuutta. Siinä hän on epäilemättä onnistunut paremmin kuin hyvin – vaikkakin hän nyt tunnustaa, että esimerkiksi ensimmäinen vierailu Ruotsin kuningasparin luona kului siihen, että hän pelkäsi puhuttelevansa väärin jotakin kuninkaallisista.

Sinun tähtesi täällä on pääpiirteiltään Haukion julkiseen rooliin sopiva, lähes juhlapuhemainen teos, jossa korostuvat arvostus isänmaata, veteraaneja ja presidentti-instituutiota kohtaan. Teoksessa kuitenkin vilahtelee Haukion persoonasta myös jotain uutta ja ilahduttavan omaa.

Haukio kertoo suoraan, ettei osannut odottaa, miten täysin elämä muuttuisi sen jälkeen, kun omasta puolisosta tuli tasavallan presidentti. Yksi rankimmista muutoksista oli turvahenkilöstön jatkuva läsnäolo, mikä on ollut yksityisyyttä arvostavalle Haukiolle raskasta.

Toinen kova pala oli muutto pois omasta kodista, jossa Haukio kertoo viihtyneensä erinomaisesti. Hän toteaa, että lähteminen ei ollut helppoa, vaikka matkaa Mäntyniemeen oli vain parikymmentä minuuttia.

Haukio uskaltautuukin ilahduttavasti arvostelemaan kirjassaan Mäntyniemen sisustusta, tekstiilejä ja taiteen vähäistä määrää. Luku on yksi niistä, joissa Haukio tuntuu kurkistavan erityisen vahvasti neutraalin ja korrektin presidentin puolison roolinsa takaa.

Haukio kirjoittaa, että Mäntyniemen sisustus henkii vahvasti 1990-luvun tyyliä ja värimaailmaa, joka ei hänen sanojensa mukaan ”ajanjaksona välttämättä lukeudu suomalaisen muotoilun kansainvälisesti tunnustetuimpiin”. Hän harmittelee asiaa erityisesti siksi, että Mäntyniemi voisi näyttäytyä suomalaisen muotoilun ja taiteen näyteikkunana.

Haukion ansiosta Mäntyniemen ilme onkin Niinistön presidenttivuosina kohentunut monella tavalla. Hän kertoo kirjassa tuoneensa esimerkiksi Presidentinlinnan keittiöosaston säilytystiloihin piilotetut Kaj Franckin, Timo Sarpanevan ja Tapio Wirkkalan teokset esille Mäntyniemen edustustilan lasivitriineihin. Yhdessä linnanvouti Anne Puontin kanssa he kohensivat myös Mäntyniemen aulatilan ilmettä merkittävästi.

Haukio on jättänyt kädenjälkensä myös Presidentinlinnaan, Kultarantaan ja esimerkiksi Linnan juhlien musiikkivalintoihin – ja hyvä niin. Haukio on viisas ja upea nainen, jonka jo odottaa pääsevän esille presidentin puolison roolin takaa aivan omana itsenään.