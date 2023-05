Gospodinovin, 55, teoksia on julkaistu 25 eri kielellä.

Lontoossa jaetun kirjallisuuden arvostetun Booker-palkinnon on voittanut bulgarialaiskirjailija Georgi Gospodinovin romaani, joka on julkaistu englanniksi nimellä Time Shelter. Kirja on ensimmäinen Bookerin voittanut alun perin bulgariaksi julkaistu romaani. Teoksen käänsi englanniksi Bulgariassa asuva kääntäjä Angela Rodel.

Booker-palkinto jaettiin raadin parhaaksi arvioimalle englanniksi käännetylle fiktioteokselle, joka oli julkaistu joko Britanniassa tai Irlannissa viime vuoden toukokuun ja kuluvan vuoden huhtikuun välisenä aikana.

Gospodinovin, 55, teoksia on julkaistu 25 eri kielellä. Hän on maansa eniten käännetty ja kansainvälisiä palkintoja voittanut kirjailija.

Booker-palkinnon voittaneen teoksen italiankielinen käännös voitti vuonna 2021 eurooppalaisen Strega-kirjallisuuspalkinnon.