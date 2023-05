Etsitkö sitä oikeaa äänikirjaa? – Poimi lukijoiden vinkit vetävistä teoksista, kuunneltavaa riittää pitkäksi aikaa

Kysyimme Aamulehden lukijoilta, mitä äänikirjaa he suosittelisivat. Saimme kymmeniä vastauksia ja paljon hyviä vinkkejä kuuntelun aloittamiseen. Tästä jutusta löydät kehuttuja äänikirjoja matkakumppaniksi, lenkkikaveriksi tai sohvaseuralaiseksi.

Äänikirjojen suosio kasvaa vuosi vuodelta ja ne ovat vakiinnuttaneet paikkansa painettujen kirjojen rinnalla. Kirjakauppaliiton ja Suomen Kustannusyhdistyksen Taloustutkimuksella teettämän Suomi lukee -tutkimuksen mukaan äänikirjapalveluita tilaa nyt 21 prosenttia suomalaisista.

Kysyimme Aamulehden lukijoilta, mitä äänikirjaa he suosittelisivat. Saimme monta kymmentä vastausta ja paljon hyviä vinkkejä kuuntelun aloittamiseen.

Tästä jutusta löydät lukijoiden lähettämiä äänikirjasuosituksia perusteluineen. Kirjat ovat aakkosjärjestyksessä kirjailijan nimen mukaan. Monella kuuntelupäätökseen vaikuttaa vahvasti nimenomaan äänikirjan ääni ja jutun lopusta löytyvätkin myös äänikirjan lukijan perusteella suositellut teokset – sekä vertaistukea heille, jotka eivät ole äänikirjojen ihanuutta vielä löytäneet.

Näitä äänikirjoja lukijat suosittelivat

Ann-Christin Antell: Puuvillatehdas-trilogia. ”Mielenkiintoista suomalaista historiaa, vahvoja naispäähenkilöitä ja romantiikkaa. Sopivaa settiä tamperelaisellekin aamulenkkeilijälle, vaikka tapahtumat sijoittuvat Turkuun.”

Laila Brenden: Hannah-sarja. ”Kirja kertoo ihmisistä iloineen, tunteineen, suruineen ja jopa pelkoineen, kuka tahansa voi helposti samaistua ja päästä Norjan vuoristomaisemille mukaan.”

Jenny Colgan: Majakanvaloa ja tuoreen leivän tuoksua. ”Lämminhenkinen, hyväntuulen kirja, tilannekomiikkaa, mikä nostaa naurukuplat sisälläni. Lukijan ääni miellyttävä: Anniina Piiparinen osaa eläytyä eri tilanteisiin niin hyvin, että näen kuin elokuvana koko tarinan. Lukijan ääni merkitsee todella paljon! Jenny Colganin koko tuotanto on kuuntelemisen (ja lukemisen) arvoinen. Suosittelen lämpimästi.”

Inari Fernandez: Käppyrämännyn juurella. ”Hyvä, enemmänkin kuunnelma, jossa myös vierailijat kertovat omia tarinoitaan.” ”Äänirikaisten ja mielenkiintoinen.”

Robert Galbraith: Cormoran Strike -sarja. ”Kirjoissa on mielenkiintoiset päähenkilöt ja heidän tarinoidensa kulku kirjasta toiseen. En ole lukenut sarjan kirjoja paperiversiona ollenkaan. Miellyttävä-ääninen Eero Saarinen lukijana antaa oman kiinnostavan lisän kirjoihin.”

Elizabeth Gilbert: Tämä kokonainen maailmani. ”Laura Malmivaara on lukijana loistava. Pääsin heti kiinni tunnelmaan, ja vaikka tarinassa on hiukan erikoisia aiheita, pääosa oli kuitenkin hahmoissa ja pääjuonessa, tiedenaisessa aikana, jolloin naisten tehtävä oli olla kaunis ja kotona lasten kanssa.”

Samu Haber: Forever yours. ”Taitaa olla ainoa, jonka olen kuunnellut loppuun asti. Yleensä en lue elämänkertoja, mutta tässä onnistui jostain syystä molemmat, varmaankin Samun samettisen äänen ansiosta.”

”Sellaista Haberin nuoruuden tarinaa, että välillä ei ollut uskoa todeksi. En ainakaan itse ollut niistä tietoinen. Bonuksena lukijana herra Haber itse, jonka ääni toimii täydellisesti äänikirjassa.”

Varpu Hintsanen, Emilia Saloranta: Valo joka ei kadonnutkaan. ”Kosketti syvästi. Kirjailijan itsensä lukema teos sai jotenkin enemmän syvyyttä. Enkä olisi varmaan kyyneleiden seasta voinut kirjaa lukea itse.”

”Pakko vaan kuunnella, kyyneleiltä ei välty.”

Juha Itkonen: Teoriani perheestä. ”Niin ihana ja koskettava kuvaus perhe-elämästä, sen eri vaiheista ja merkityksellisyydestä. Näitä teemoja käsitellään positiivisessa valossa, eikä niinkään sen raskaimman kautta, kuten monesti vaikkapa ruuhkavuosista kuullaan kerrottavan. Äänikirjaa siivittävät kivat ääniraidat. Kirjan lukee kirjailija itse, mikä on myös miellyttävä äänikokemus.”

Juhani Karila: Pienen hauen pyydystys. ”Taideteos. Tarina ainutlaatuinen ja mielikuvituksekkaasti mieletön, mutta herkkä ja koskettava. Ei tosikoille. Kokonaisuuden huipentaa miellyttävä-äänisen Anna Saksmanin luonteva ja liioittelematon luenta.”

Lars Kepler: Joona Linna-sarja. ”Luulin, etten pysty kuuntelemaan dekkareita, mutta tämä sarja oli hyvä. Tempo on nopea ja selkeä. Jäin koukkuun.”

Volter Kilpi: Alastalon salissa. ”Hauska, mainio, uskomattoman hyvä tässäkin ajassa.”

Tommi Kinnunen: Pimeät kuut. ”Tämä kolahti, ja ahmin sen loppuun kahdessa päivässä neuloen samalla. Lukija oli hyvä, juoni imaisi alusta asti mukaansa, kirjan rakenne ja henkilöt olivat niin selkeitä, että niissä pysyi helposti kärryillä. Ja ennen kaikkea Kinnunen on niin taitava työn, miljöön, aikakauden ja tunteiden kuvaaja, että tekstin kuuntelu oli pelkkää nautintoa!”

Ágota Kristóf: Iso vihko. ”Järisyttävän hyvä tarina ja varsin lyhyt, jos on hankalaa päästä alkuun. Hyvä lukija.”

Heli Laaksonen: Pulu uis ja muut teokset. ”Kirjaa itse lukiessa on vaikeampi ymmärtää tarinaa kuin Laaksosen itsensä lukemina, jolloin lukemisen rytmi on oikea. Pulu uis -kirjan kuuntelin äänikirjana noin 15 vuotta sitten ja myhäilin sitä samalla silittäessäni. Lenkkeillessä en halua peittää luonnon liikenteen ääniä kirjalla. Kirjasto on myös yleinen lenkkeilykohteeni.”

Brianna Labuskes: The Librarian of Burned Books. ”Labuskesin teoksessa on kaikki hyvän kirjan ominaisuudet. Vetävä tarina, vahvoja naisia, rakkautta, kirjoja ja kirjastoja, historian havinaa, mutta yllättävän ajankohtainen kirja.”

Jonas Moström: Nathalie Svensson -sarja. ”Kirjat sijoittuvat osin sairaalamaailmaan. Mielenkiintoinen, ei liian karseita kohtauksia.”

Michelle Obama: Minun tarinani. ”Kuuntelin Lofooteille suuntautuneella bussimatkalla. Oli ensimmäinen äänikirjani, koska olin vannoutunut painetun kirjan ystävä. Äänikirjaa kuunnellessa saatoin seurata maisemia ja vielä kutoa samalla. Koukutuin äänikirjoihin, vaikka edelleenkin rakastan myös painettuja kirjoja.”

Alex Schulman: Polta nämä kirjeet. ”Toimi, vaikka en ole äänikirjojen ystävä!”

Elämäkerrat. ”Suosittelen mitä tahansa elämäkertaa henkilöstä, joka kuulijaa kiehtoo. Elämäkerrat tarjoavat mielenkiintoa koko äänikirjan matkalta. Toisena etuna, romaaneille tyypillisen juonenkaaren puuttuessa, elämäkerran voi kuunnella pätkissä ja keskeyttää missä kohtaa vain. Sopivat siis mainiosti tilanteisiin, joissa ei ole mahdollisuutta tai malttia kuunnella pitkiä aikoja yhteen putkeen – jollei imu vie mennessään, kuten itsellä on käynyt.”

Näitä kirjoja suunniteltiin hyvän lukijan vuoksi

Agatha Christien tuotanto. ”Jukka Pitkänen lukijana on voittamaton! Äänikirjat toimivat erityisen hyvin tylsien kotitöiden kuten ikkunoiden pesun tai saunan pesun seuraksi. Tai pitkille kävely-, juoksu-, tai hiihtolenkeille!”

Tommi Kinnunen: Ei kertonut katuvansa. ”En olisi jaksanut lukea tätä kirjana mutta lukijan (Krista Kosonen) vangitseva ääni sai kirjan eloon ja koukutti minut äänikirjojen maailmaan. Pyörämatka töistä piteni muutamia kertoja kilometreillä, kun matka loppui liian äkkiä tärkeässä kirjan kohdassa.”

Väinö Linna: Täällä Pohjantähden alla. ”Veikko Sinisalon lukemana. Hän elää henkilöhahmot. Ei pelkästään lue.”