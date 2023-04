Viihde madaltaa kynnystä tarttua tietokirjaan – Näitä kirjoja suomalaiset nyt ostavat

Tietokirjojenkin myyntiä voi lisätä se, että kirjoittaja on tunnettu tubettaja. Silloin ihmiset tarttuvat vaikka teologiaan. Esseetkin menestyvät, kun niiden aihe on Venäjä ja kirjoittaja tarkkanäköinen Mihail Šiškin.

Aamulehti

Kaunokirjallisuuden puolella maaliskuun myydyimpiä kirjoja olivat tutut viihteelliset kirjallisuuden genret: dekkarit, historialliset romaanit ja käännösromaanit. Pitkän ja ankaran talven jälkeen laadukas eskapismi tekee kauppansa ja suomalaiskirjailijoista suosionsa huipulla ovat nyt Satu Rämö ja Ann-Christin Antell. Myös Joel Haahtelan ja Juha Itkosen uutuudet löytyvät painetun kaunokirjallisuuden myydyimmistä. Kevään kohuteos Kiira Korven Hyppää vaan oli samalla listalla maaliskuussa sijalla kuusi.

Tietokirjallisuuden puolella näyttäytyy vieläkin monipuolisempi kuva maailmanmenosta ja siitä, mikä lukijoihin ja äänikirjojen kuuntelijoihin vapaa-ajalla vetoaa. Venäjä ja maan historia kiinnostaa edelleen, mutta rinnalle on noussut monipuolisesti myös hyvinvointia, taviksien ja kuuluisuuksien elämäkertoja, jopa taitavasti popularisoitua teologista tutkimusta.

Ostetuimmat painetut tietokirjat maaliskuussa:

Mihail Šiškin: Sota vai rauha – Kirjoituksia Venäjästä ja lännestä Anders Hansen: Aivoblues – Miksi voimme huonosti, vaikka kaikki on hyvin Tarot – Tarotkortit ja opaskirja Prinssi Harry: Varamies Ville Mäkipelto ja Paavo Huotari: Sensuroitu – Raamatun muutosten vaiettu historia Vappu Pimiä: Vappu joka päivä – Parhaat reseptit arkeen ja juhlaan Tuomas Marjamäki: Tuttujen kesken Vesku – Vesa-Matti Loiri 1945–2022 Keri Smith: Tuhoa tämä kirja – Luominen on tuhoamista Helena Telkänranta: Millaista on olla koira? Jukka Korpela: Muinais-Venäjän myytti

Lähde: Kirjakauppaliitto: Mitä Suomi lukee 3/2023

Tammikuusta saakka listoja hallinneen venäläisen emigranttikirjailijan Mihail Šiškinin esseekokoelman Sota vai rauha niskaan hengittää nyt ruotsalaisen psykiatrin Anders Hansenin Aivoblues – Miksi voimme huonosti, vaikka kaikki on hyvin. Alaansa popularisoineen tukholmalaissairaalan ylilääkärin menestysteos käsittelee liikunnan yhteyttä aivojen hyvinvointiin.

Ehkä suurin yllättäjä on suomalaisten teologien Ville Mäkipellon ja Paavo Huotarin tuore tietokirja Sensuroitu – Raamatun muutosten vaiettu historia. Tietokirja on saattanut saada nostetta myös siitä, että vauhdikkaita historiavideoita julkaiseva Mäkipelto on tuttu Youtubesta.

Myös eläinten käyttäytymistieteiseen perehtyneen palkitun biologin Helena Telkänrannan uusin tietokirja Millaista on olla koira? on noussut kymmenen myydyimmän joukkoon.

Rankka rakkaustarina

Äänikirjojen puolella menestyvät hieman toisenlaiset kirjat kuin painetuissa: rankat ja koskettavat, omakohtaiset henkilötarinat sekä true crime.

Toimittaja Mirkka Torikan Rakas katastrofini ampaisi heti tuoreeltaan maaliskuun toiseksi kuunnelluimmaksi tietokirjaksi. Torikan omakohtaiset kokemukset itsetuhoisen puolison rinnalla ovat saaneet laajaa kaikupohjaa. Vahva suosio on myös Tukholman lähiöissä ambulanssin ensihoitajana työskentelevän Kari Hautamäen tositarinoilla.

Äänikirjalistan kolmaskin on tubettaja. Vuonna 2019 helsinkiläinen Inari Fernández teki Sodankylän kunnan kanssa sopimuksen somemarkkinoinnista ja muutti vuodeksi pohjoiseen. Maisemanvaihdoksen piti olla vain väliaikainen, mutta Lapin taika vei mennessään lopulta koko perheen.

Kuunnelluimmat tietokirjat äänikirjoina maaliskuussa

Kari Hautamäki: Nyt sinä kuolet Mirkka Torikka: Rakas katastrofini Inari Fernández: Käppyrämännyn juurella – Kuinka Lappi muutti minut Tilda Laaksonen: Jäljillä 2 Mihail Šiškin: Sota vai rauha – Kirjoituksia Venäjästä ja lännestä Kari Hautamäki: Et sinä (vielä) kuole Heikki Mansikka: Hornet-lentäjä Talvitie Eveliina: Kata Ismo ja Angelika Leikola: Unelmaero – Elämä 2.0 Antto Terras: Verinen Venäjä 3

Lähde: Kirjakauppaliitto: Mitä Suomi lukee 3/2023