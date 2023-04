Nappaa lukijoiden vinkit – Näitä dekkareita ahmivat intohimoiset harrastajat suosittelevat muillekin

Kysyimme lukijoilta heidän omia dekkarisuosituksiaan. Saimme monipuolisen kattauksen kirja- ja kirjailijavinkkejä niin Suomesta kuin maailmalta, klassikkoja unohtamatta.

Kun rikoskirjailija Seppo Jokinen kaipaa rakastamaansa Australiaan, hän uppoutuu Jane Harperin rikosromaaneihin. Kirjailija Anneli Kanto puolestaan viihtyy Tapani Baggen kirjoittamien, 1930–1940-lukujen Suomea kuvaavien Väinö Mujusen tutkimuksien parissa.

Jokinen ja Kanto ovat ahkeria lukijoita itsekin, mutta kun kysyimme Aamulehden lukijoilta heidän kirjasuosituksiaan, avautui varsinainen Pandoran lipas. Vinkkejä tuli maailmankirjallisuuden helmistä kiinnostaviin omakustannekirjailijoihin.

Miten olisi vaikkapa Johtolangallakin palkitun pariisilaisen Pierre Lemaitren tuotanto, englantilaisen Elly Griffithsin arkeologisia mysteereitä kuvaava sarja tai useita omakustanteita julkaisseen juristi Johan Strengin rikosromaanit?

Kotimaiset osaajat

Markus Ahonen: Isaksson-sarja (WSOY, 2016–)

”Tyyli muista poikkeavaa, jännitys säilyy kirjan loppuun asti. Kirja kirjalta parantaa tahtiaan.”

Virpi Hämeen-Anttila: Karl Axel Björkin tutkimuksia -sarja (Otava, 2014–)

Seppo Jokinen: Komisario Koskinen -sarja (Karisto ja Crime Time, 1996–)

Tuomas Lius: Etsivätoimisto Haka -sarja (Like, 2009–)

”Tapahtumat sijoittuvat kotikulmilleni Pohjois-Karjalaan eli sitä kautta immersio on valtava. Olen kateellinen pääkaupunkiseudulla asuville, kun niin monet kirjat sijoittuvat sinne. Kirjoissa juoni paahtaa eteenpäin kuin toimintaelokuva ja henkilöhahmot ovat aivan mainioita. Huumoriakin riittää.”

Eeva Norén: Mustasiipinen enkeli ja Veden salaperäinen puutarha (Karisto, 1992 ja 1994)

”Nimellä Eeva Norén signeerasi ystäväni rikosromaaninsa Veden salaperäinen puutarha 4.11.1995. Hän ja minä pidimme molemmat Agatha Christiestä ja Rex Stoutista. Keskustelimme kirjallisuudesta, oli teetä ja sympatiaa.”

Outi Pakkanen (Otava ja Crime Time, 1976–)

Marikki Piirtola: Pahat enkelit (Basam Books, 2022)

”Kiinnostava, koska anarkistinen ja yllättävä. Ei voi jättää kesken, koska vie mukanaan kuin vuolas virta.”

Timo Sandberg: Otso Kekki -sarja ja Komisario Heittola -sarja (Karisto, 2002–)

”Kekki sijoittuu historialliseen Lahteen, Heittola nykypäivään. Täysin Seppo Jokisen veroinen kirjailija, Kekki-sarja jopa Koskista omaperäisempi.”

”Mustamäki on historiallinen dekkari, kurkottelee laajalle, joten sopinee niillekin, jotka eivät dekkareiden ystäviä vielä ole.”

Jarkko Sipilä (Book Studio, Gummerus ja Crime Time, 1996–2022)

”Jarkko Sipilän kirjat ovat uskottavia. Niissä ei ole typeriä takaa-ajoja tai henkilöhahmoja, jotka pelastuvat yliluonnollisen ihmeen kaupalla kirjasta toiseen.”

Esikoiskirjailijat

Lasse Honkanen: Tilaisuus tekee murhaajan (Karisto, 2021)

”Tamperelaisen Lasse Honkasen dekkari oli mainio ja sisälsi hyvää kaupunkikuvausta Tampereelta. Odotan innolla keväällä ilmestyvää jatko-osaa Murha ei ole taidetta, joka sekin ilmeisesti tapahtuu suurelta osin Tampereella.”

Jussi Simola: Haudatut Haaveet (Myllylahti, 2023)

”Kypsää ja monivivahteista juonta sisältävä dekkari, jossa kerronta on yksityiskohtaista ja elokuvamaisia kohtauksia sisällään pitävä kokonaisuus. Mielenkiintoinen loppu.”

Maailmankirjallisuuden klassikot

Agatha Christie (1890–1976) ja Rex Stout (1886–1975)

”Neiti Marple ja Hercule Poirot ovat sekä luku- että ruutuaikaamme saaneet. Pyylevä Nero Wolfe ja hänen rakkautensa orkideoihin on jenkkikirjailija Stoutin luoma koukku. Wolfea näytteli ansiokkaasti William Conrad, jonka muistetaan myös Cannonina.”

Fred Vargas: Evankelista- ja Adamsberg-sarjat sekä Georges Simenonin Komisario Maigret -kirjat

Fred Vargas on ranskalainen nykykirjailija ja Simenon (1903–1989) belgialaissyntyinen klassikko: ”Molemmissa on älyllistä haastetta ja psykologista pohdintaa. Molemmissa on myös hienoa miljöökuvausta ja kulttuuria.”

Raymond Chandler: Philip Marlowe -kirjat

Chandler (1888–1959) oli kovaksikeitetyn rikoskirjallisuuden klassikko: ”Ansioina edellisten lisäksi puhekielen käyttö ja huumori.”

Maria Lang

Ruotsalainen Maria Lang (1914–1991) julkaisi elämänsä aikana kymmeniä salapoliisiromaaneja: ”On vaan niin hyvä!”

Kansainvälisiä nykydekkareita

Chris Carter: Robert Hunter-sarja

”Raadollista mustan huumorin sävyttämää sarjamurhaajajahtia, joka tempaisee mukaansa ja pitää tiukasti otteessaan.”

Michael Connelly: Hieronymus Bosch -sarja

”Pitkiä, johdonmukaisia kertomuksia ja persoonallinen päähenkilö. Aluksi en juuri innostunut, mutta nyt olen koukuttanut täysin. Lupaavalta vaikuttaa myös uusi Renée Ballard -sarja, jossa naispäähenkilö.”

Elly Griffiths: Ruth Galloway -sarja

”Kaikki kirjat löytyvät kirjahyllystäni, koko sarja. Kiva seurata päähenkilön elämää, ajankuvaa ja historiaa. Välillä odottavan aika on pitkä. Koska ilmestyy uusi kirja?”

Donna Leon: Guido Brunetti -sarja

Pierre Lemaitre: Verhœven-sarja

”Hirtehishuumori pehmentää paikoittaista raakaa kerrontaa. Älykäs juonenkulku, jännityksen mestari.”

Johan Theorin: Öölanti-sarja

Richard Osman: Torstain murhakerho (Otava, 2021–)

”Varttuneelle lukijalle kuin nenä päähän sopiva tarina ja kirjasarja.”

Skandidekkaristit

Karin Fossum: Konrad Sejer -sarja

”Psykologisen jännärin ystäville. Näissä mennään syvälle mielen koukeroihin ja erilaisiin ihmiskohtaloihin.”

Lars Kepler

Kirjailijanimi, jota käyttää ruotsalainen aviopari Alexander Ahndoril ja Alexandra Coelho Ahndoril: ”Jokainen kirja pitää otteessaan vankkumatta, päähahmo Joona Linna on kirjoitettu harvinaisen mielenkiintoiseksi ja lähestyttäväksi. Psykologisen jännityksen ystäville.”

Omakustanteet

Tomi K Rantala: Puku tekee vainajan (Books on Demand, 2022)

”Esikoisromaani esittelee Jesaja Kaaleppi ”Jesse” Karajan. Jesse on poispotkittu poliisi, entinen juoppo, eli toisin sanoen nykyinen alkoholisti. Jesse on saanut ankaran uskonnollisen kotikasvatuksen, mutta tunnustaa nykyisellään ainoaksi uskonnokseen vieläkin ankaramman löylynlyönnin. Rantalan supervoimat kirjailijana ovat hersyvä kielenkäyttö, eksentriset hahmot ja kuvailun taito. Repesin sivulla viisi, enkä ollut päässyt vielä henkilöhahmojen esittelyä pidemmälle. Suosittelen kaikille, jotka haluavat jotain erilaisempaa kuin se perinteinen dekkari.”

Johan Streng: Pako Berliinistä (Books on Demand, 2012)

”Kirjailija on aito tamperelainen, Clasun (Tampereen klassillinen lukio) kasvatti. Hän on julkaissut yhdeksän kirjaa Books on Demandilta.”